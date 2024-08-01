巴黎奧運｜SmarTone客戶3日免費任用本地流動數據　 35位港將一世任用

▲ （SmarTone提供）

為慶祝香港運動員於體壇盛事表現出色，充份展示努力拼搏的精神，SmarTone 宣布於2024年8月2日至4日期間，讓SmarTone所有流動月費計劃的客戶免費任用本地數據，於周末支持港隊，一同見證香港運動員在國際舞台上的非凡成就。

另外，為感謝香港運動員的付出，SmarTone為35位參與是次體壇盛事的運動員送出一世任用SmarTone 5G本地流動數據服務及通話分鐘，向各運動員致謝，並期待在未來見到更多香港運動員於國際比賽上創出佳績。

優惠及服務受有關條款及細則約束。優惠期由 2024 年 8 月 2 日 00:00 至 2024 年 8 月 4 日 23:59，只適用於 SmarTone 現有流動月費計劃客戶，不包括 Home 5G 寬頻、光纖寬頻、SmarTone Solutions 及 Birdie 之客戶。無限本地數據任用的數據速度取決於客戶當前月費計劃。

有關上述優惠的詳情，可親臨各SmarTone 門市或致電客戶服務熱線2880 2688查詢。

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