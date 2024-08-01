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親子好去處｜IKEA招募示範單位過夜客　送禮物包+24小時冷氣包呢樣最正【附報名詳情】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

終於有機會到IKEA過夜！IKEA現正招募示範單位過夜客，會送出禮物包及24小時歎冷氣。

【IKEA/親子好去處/親子遊/原範單位/過夜/親子玩樂】只要去過IKEA都知道，他們有一些示範單位供客人觀賞，舒適的布局與北歐式的設計是很多人夢寐以求的居所。現在終於有機會可以親身試瞓一晚，IKEA開放過夜，招募參加者入住宜家家居示範單位「宿一宵」。被選中的朋友除了獲得精美禮品包、歎24小時冷氣外，還包任食早餐，只限九龍灣分店。

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DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

香港IKEA近日宣佈將於8月23日，於IKEA九龍灣店舉辦「宜家瞓身大派對」。現正公開招募參加者於店內睡一晚。不但提供雙人床可作休息，更有活動精美禮包、24小時全天候冷氣、早餐任食，以及與其他參加者玩遊戲，想一試IKEA示範單位的大家不可錯過！

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報名詳情:

IKEA宜家瞓身大派對IKEA Sleepover Party

時間：2024年8月23日晚上8時至8月24日早上10時

地點：宜家家居九龍灣分店（九龍灣宏照道38號MegaBox四樓）

報名時間：即日起至2024年8月13日晚上11時59分

*參加者須以2人1組參加活動；每組將安排1張雙人床作休息

報名連結

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