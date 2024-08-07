CHANEL｜頂級珠寶首站登陸台北　劉嘉玲買珠寶首重2個條件

近年有不少時裝品牌開始打頂級珠寶的主意，紛紛開發旗下的珠寶系列，但成績參差，不少作品徒具外表，相反CHANEL就真正做到創意和實力兼備，計早前品牌的頂級珠寶系列在摩洛哥展出後，亞洲首站去到台北舉行，雖然貴人招風雨遇上颱風吹襲，但亦無損這個亞太區大型預展星光熠熠。

要說今次CHANEL的頂級珠寶系列有著突破性的設計並不為過，對熟知品牌珠寶的人，都會懂得有些元素是品牌不可或缺的元素，例如山茶花、流星或獅子等，可是今次以Sport為題的頂級珠寶系列，就幾乎將以上所提及的元素減至最低，加上靈活應用不少顏色寶石，著實叫一些CHANEL珠寶老主顧精神為之一振。

對於今次CHANEL以運動為主題的珠寶，看似是老掉大牙的題材，但「運動」這兩字對已故的「香奈兒」女士來說卻是開天闢地的突破，原來早在1921年，Gabrielle Chanel已經成立「運動元素」的服飾工作坊，比今天大家鼓吹運動時裝的步伐走快了超過百年﹗

▲ 劉嘉玲佩戴著1932貢級珠寶系列SOLEIL DORE 18K白金黃金鑽石黃鑽頸鏈和SOLEIL 19 AOUT 18K黃金鉑金黃鑽戒指。（頸鏈 $ 8,885,000、戒指 $24,802,000/圖片品牌提供）

以運動為題

品牌今天的珠寶創意工作室總監Patrice Leguereau以運動為題，為設計上本是大家意料之內的頂級珠寶系列帶來莫大的驚喜。

整個Sport被劃分成6部分，分別為Sweater、Graphic Line、Chanel Print、Quilted Icons、Sporty和Gold Slider。

大家不難發現每一個都盛載著品牌獨有的美學和元素，例如Quilted Icons系列的條紋取自品牌手袋上的格紋，Graphic Line則開宗名義以幾何圖案配合有色寶石和鑽石做出強烈對比。

但說到整個系列最出色的還是創作的細節，侈如頸鏈的開關應用了2.55手袋的轉釦式樣、鏤空網布的設計源看品牌的菱格紋，還有部分首飾出現管狀鋁製鏈條，加上鮮有用在頂級珠寶上的上漆技術，令整個Sport系列成了近年CHANEL頂級珠寶系列裏的奇葩。

▲ 這一枚Quilted 5 戒指有一顆重約 1.04卡D IF明亮式切割鑽石，其餘散落四周的有白金和鑕石，更首次用上將紅漆應用在頂級珠寶上，來自Quilted Icons系列。（圖片品牌提供）

劉嘉玲．珠寶談

今次在亞洲區首次展出，雖然因為颱風的關係令展覽中部分的表演取消，但亦無阻幾位CHANEL友好專程飛往台北出席，當中有我們熟識的劉嘉玲，她熱愛收藏珠寶首飾人所共知，對今次品牌首次以運動為創作靈感的頂級珠寶系列亦有一番見解。

記：記者 劉：劉嘉玲

記：這個CHANEL Sport頂級珠寶系列以運動作為設計元素，你對哪些作品或者細節印象比較深刻？

劉：這個CHANEL頂級珠寶系列給了我極大的驚喜，與其他珠寶品牌的設計截然不同，彷彿令珠寶進入了一個全新的領域。其中最令我印象深刻的是Graphic Line頸鏈，這款作品的色彩搭配和線條設計呈現出速度感，能夠以這樣的創作思維設計珠寶的設計師令我感到驚歎。此外，整個系列的多件作品都有多種不同轉換佩戴方式，工藝上更賦予它們輕盈靈活的特質，與現代人靈活、敢於創新的特質不謀而合。

談到色彩，我非常欣賞色調的碰撞，在珠寶中很少見到祖母綠與藍寶石的搭配，或者鮮艷的橙色元素，都跳出了傳統珠寶設計的框架。另一件讓我驚艷的珠寶是擁有拉鏈設計元素的Gold Slider頸鏈，就像拉鏈一樣，可以隨意上下拉動調校頸鏈佩戴方式和長度。

記：這個系列在表達Gabrielle Chanel所追求的女性優雅與自由律動的精神，你對此有何共鳴與感悟?

記：Gabrielle Chanel一直是我尊敬的榜樣，她對生活的看法以及大膽走自己的路的精神一直深深吸引著我。我認為每個人在自己的方式中都是獨特的，所以我們不應該受到周圍人與事的影響，應該堅定地走自己的路。擁有清晰的目標，並追隨這個目標來創造自己的價值和意義。這種精神是我非常珍視的。

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記：身為一位資深珠寶收藏家，珠寶對你來說有什麼特別的意義？你通常會以什麼準則去挑選？

劉：隨著年齡的增長，我對於珠寶的要求和收藏量也會有所不同，因為你需要有相應的投資來支持你所喜愛的珠寶。對我來說，品質和設計是最重要的。如今的世界節奏迅速，很多設計都以休閒風為主調，設計需要融入日常生活中，我不想購買只能放在保險箱裏的珠寶。

舉例來說，CHANEL Graphic Line戒指可以根據需要和喜好，轉換成配搭正式款式或休閒日常穿著，我認為這種設計符合現代的節奏。

記：你認為CHANEL頂級珠寶系列的獨特之處在哪裏？

劉：CHANEL的珠寶設計往往具有鮮明的品牌辨識度，一眼就能辨認出是品牌的作品。我認為每個品牌都應該在其設計中融入獨特的基因，給人留下明確深刻的印象。

記： 鑑賞珠寶、運動同演戲，3種都是你喜歡的事情，你覺得它們有甚麼相同之處？

劉：對於我來說，鑑賞珠寶、運動和演戲都是我喜歡的事情，它們有著一些共同之處。我認為藝術品和珠寶設計應該與日常生活相關。舉例來說，當我購買一幅畫作時，我不太在意市場流動性，而是關注它在日常生活中是否能給我帶來幸福感，是否能與我產生共鳴，以及它傳達了怎樣的訊息。

對於珠寶也是一樣，我希望能夠每天使用它，搭配不同穿著和場合。這種聯繫和日常能夠使用，讓我覺得這些藝術品和珠寶更有意義和價值。

記：珠寶的色調會為你帶來甚麼不同的心情？

劉：對於珠寶的色調，不同寶石的色彩會帶給我不同的心情和感受。年輕時，可能會更喜歡簡單純淨的鑽石，但隨著年齡增長，可能會喜歡黃鑽石，當條件改善後，可能會追求藍寶石甚至紅寶石，因為這些寶石更加稀有和珍貴。隨著生活經歷和環境的改變，我對於珠寶色調的偏好也會隨之改變，從而反映出當時的心境和品味。

備註：產品售價待定

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