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會議旅遊｜訪港過夜會展客錄70萬人次　回復至2018年同期約8成水平

社會

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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（資料圖片）

本港致力吸引高增值的會展訪客，旅發局數據顯示，在2024年1至6月，整體訪港旅客錄得約2,100萬人次，過夜旅客佔約半數。當中，訪港過夜會展旅客錄得70萬人次，回復至2018年同期水平的約8成，是復甦最快的客群。

訪港過夜會展旅客的人均消費超過8,000港元，比整體旅客高出約2至3成；留港時間為3.7晚，比整體旅客平均留港3.2晚為高。在訪港過夜會展旅客中，有約5成是來自國際市場，比例高於整體旅客（約25%）。

旅發局已成功競投及促成超過60個大型國際會展活動（包括企業會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽活動），於今年至2026年，在香港舉行，預計總參與人數至少22萬，當中內地及海外訪客料佔至少18萬，印證香港作為「國際會展之都」的地位。主題包括創新科技、醫學、金融保險、航空、建築、教育等範疇的會展活動，選址香港，當中部分是首次在香港舉行的會展盛事。

部分於2024下半年至2026年舉辦的大型會議及展覽活動：

點擊圖片放大

旅發局未來會循五大策略加強推動會展旅遊，豐富會展旅客商旅體驗，包括繼續全力爭取及競投大型國際會展活動在香港舉行，提供全方位的支援服務。 同時推出多項資助計劃，涵蓋不同規模及類型的會展旅遊活動，惠及各旅遊業業界。 並運用香港核心優勢，包括完善的交通配套、基建、聯通中外的超級聯繫人角色，加強宣傳推廣及積極拓展海外及內地市場。 安排不同會展活動訪港嘉賓在商務活動以外的時間遊覽香港，豐富他們的商旅體驗，例如乘坐舊 式帆船、開篷電車、觀光巴士等，以及贈送博物館入場門票等，為他們的旅程「增值」，宣傳旅遊魅力，吸引他們再次來訪。

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