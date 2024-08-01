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三中全會｜經民聯提5建議對接《決定》　盧偉國：夏寶龍促改革非負面評價

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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經民聯今日發布主題為「改革求變抓機遇、實現香港新發展、全面對接落實三中全會《決定》」的研究報告。（戴朗希攝）

中共二十屆三中全會早前通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。經民聯主席盧偉國表示，港澳辦主任夏寶龍提到希望香港「銳意改革，主動作為」，屬對香港的鞭策，並非負面評論及代表香港有任何地方做得不好。經民聯今次的報告建議亦希望加強香港本身擁有的優勢，發展本港的經濟。

經民聯今日發布主題為「改革求變抓機遇、實現香港新發展、全面對接落實三中全會《決定》」的研究報告。經民聯認為，《決定》將為香港帶來重大機遇、並為工商界和企業提供更廣闊的發展空間、進一步鞏固香港國際金融、航運和貿易易中心的地位。

對於《決定》希望打造港澳為「國際高端人才集聚高地」，經民聯建議進一步放寬「資本投資者入境計劃」門檻、成立專項「搶人才」基金、並加強對家族辦公室成員和外來專才的生活配套支援等。報告亦建議將北部都會區打造為國際高端人才「落腳點」，包括設立知識產權保護、稅收及社會保障政策。

廣東省人大常委會立法鼓勵港澳青年在大灣區內地九市就業創業，被問到會否擔心吸納大批香港青年人才前往內地就業及創業。盧偉國回應指，不應簡單將有關措施理解為青年有更多地方工作，應從更高層次看待相關政策，因推出更多便民利民的措施，可讓年青人有更多「跳板」去內地其他省市或「一帶一路」的地方學習。

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