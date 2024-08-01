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飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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【港航／罵戰／潑水／椅背】港航罵戰片瘋傳！香港航空一班航班疑有兩名乘客發生打鬥，期間一名港男因不滿前座挨後椅背 ，與前座內地女士發生口角，兩人罵戰越演越烈，內地女子疑激動潑水，一度將話題升級為「中港問題」，空服人員勸阻無果後，驚動機長報警處理，兩人落機後雙雙被警方帶走。事發影片於網上瘋傳，引起網民熱話。

最新影片：

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

社交平台「抖音」日前有網民上傳一段影片，聲稱事發在７月30日，香港航空一班由三亞飛往香港的HX162航班上，一名身穿白衣、戴眼鏡的香港男人與一名內地女子，因為小事起口角，兩人情緒越講越激動，男子繼而動武、女方則潑水還擊，更一度大罵男子「香港人怎麼了，你也是中華人民啊你，你瞧不起我們中華人民是不是！」、「你下了飛機我就報警，你信不信！」，最終驚動機長報警，下機後隨即被警方帶走。

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相關內容：飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品 空姐警告：恐增不安感致精神緊張

香港航空確認事件屬實

香港航空回應TOPick查詢，確認於7月30日時，由三亞回港航班HX162中有兩名乘客因事爭執， 期間機艙服務員盡力勸阻，並安排涉事人士分隔座位，航班亦安全降落，強調事件中並沒有乘客受傷，並已按涉事乘客要求，交由警方跟進。

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疑因座位問題起口角

據消息指，涉事內地女子與該名港男互不相識，兩人各自坐在同一編號的前後座位，惟飛行期間女子疑將椅背調低休息，令後方男子空間變得狹窄，惹來不滿，兩人因此發生口角、情緒激動。

多名空服人員及乘客都曾上前勸阻，但仍然不果，最終由機長報警處理，事件之後交由警方跟進。據悉，雙方事發時並未有不檢點行為及身體接觸，兩人最終和解收場。

同場加映：飛機5大衛生黑點

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