  • 30°C
香港時間 : 202482日 (五) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜曾墮馬昏迷6天致右眼失明　英獨眼女騎師捲土重來奪1金1銅

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

英獨眼女騎師柯萊特（Laura Collett）曾墮馬昏迷6天致右眼失明，巴黎奧運捲土重來奪1金1銅。（英國馬術協會圖片）

【巴黎奧運/馬術團體三項賽/Laura Collett/英國女騎師/墮馬/失明】巴黎奧運開始接近一星期，不少賽事陸續進行，在周一（29日）進行的馬術團體三項賽，由英國衛冕奪得金牌。成功背後當然少不了長時間的訓練，當中更有人是克服傷患，原來英國隊3名隊友中，其中一位騎師曾在2013年的比賽時意外落馬，身體多處嚴重受傷，右眼更永久失明，但她沒有放棄，經過漫長的復健後，再次踏上賽場。

英國女騎師Laura Collett於今屆巴黎奧運奪1金1銅。（英國馬術協會圖片）

巴黎奧運馬術｜馬術團體三項賽英國衛冕奪金

馬術團體三項賽於周一（29日）在凡爾賽宮舉行，英國隊的Rosalind Canter、Tom McEwen）、Laura Collett合計拿下66.70罰分，加上另外兩項的罰分，英國最終以91.3罰分衛冕，拿下本屆奧運首面金牌，同時也是英國隊在馬術團體三項賽中的第5面金牌。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

TOPick一分鐘
多啦A夢巡迴特展精華遊　必影135組趣怪造型+12米高巨型雕塑

巴黎奧運馬術｜墮馬右眼失明 巴黎奧運回歸摘金

據英國《衛報》報道，2013年柯萊特在一場比賽中意外落馬，馬匹直接壓在她身上，導致她肝臟撕裂傷、腎臟受損、肩膀骨折、肺部刺穿和肋骨斷裂，在深切治療部昏迷6天後才甦醒，她的右眼也因意外而永久失明。不過她並沒有因此放棄馬術，經過長時間的復健後，柯萊特在上屆東京奧運與2名隊友在馬術團體三項賽中奪得金牌，在本屆巴黎奧運馬術個人三項賽中也拿下銅牌的佳績。多次奪得獎牌的她，不但是對自己付出努力後的證明，也打破大眾對她的質疑。

我想證明所有人都錯了！我做到了！

在同場賽事中，法國隊以103.6罰分得銀牌，日本隊以115.8罰分獲銅牌，同時也是日本自1932年洛杉磯奧運西竹一奪得場地障礙賽個人項目金牌後，拿下第2面馬術項目的獎牌。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎奧運｜全城慶祝何詩蓓再添銅牌　香港街市全線送半磅炸魚蛋
13:22 2024/08/01
巴黎奧運｜全城慶祝何詩蓓再添銅牌　香港街市全線送半磅炸魚蛋
巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀　編劇老公感自豪：一切因為愛
18:58 2024/08/01
巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀　編劇老公感自豪：一切因為愛
巴黎奧運｜17歲張心悅女拔休學每朝5點練水　1原因鍾情背泳盼與何詩蓓並肩
14:28 2024/08/01
巴黎奧運｜17歲張心悅女拔休學每朝5點練水　1原因鍾情背泳盼與何詩蓓並肩

你可能感興趣

巴黎奧運｜全城慶祝何詩蓓再添銅牌　香港街市全線送半磅炸魚蛋
13:22 2024/08/01
巴黎奧運｜全城慶祝何詩蓓再添銅牌　香港街市全線送半磅炸魚蛋
巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀　編劇老公感自豪：一切因為愛
18:58 2024/08/01
巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀　編劇老公感自豪：一切因為愛
巴黎奧運｜17歲張心悅女拔休學每朝5點練水　1原因鍾情背泳盼與何詩蓓並肩
14:28 2024/08/01
巴黎奧運｜17歲張心悅女拔休學每朝5點練水　1原因鍾情背泳盼與何詩蓓並肩
運動員 馬術運動 奧運會 巴黎 英國

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
張家朗奪金丨張家朗女友以後備身份參加奧運未能參戰　Solène Butruille感不滿：我嬲晒全世界
張家朗奪金丨張家朗女友以後備身份參加奧運未能參戰　Solène Butruille感不滿：我嬲晒全世界
急症室最長等候時間（08月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間16:05）
巴黎奧運｜張家朗法籍劍手女友背景起底　高顔值學霸攻讀醫科劍擊比賽獲獎無數
巴黎奧運｜張家朗法籍劍手女友背景起底　高顔值學霸攻讀醫科劍擊比賽獲獎無數
巴黎奧運︱衛冕展「招牌伸脷」被指濕熱 張家朗凱旋返港親回脷苔厚出乎意料
巴黎奧運︱衛冕展「招牌伸脷」被指濕熱 張家朗凱旋返港親回脷苔厚出乎意料