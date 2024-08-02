巴黎奧運｜曾墮馬昏迷6天致右眼失明　英獨眼女騎師捲土重來奪1金1銅

▲ 英獨眼女騎師柯萊特（Laura Collett）曾墮馬昏迷6天致右眼失明，巴黎奧運捲土重來奪1金1銅。（英國馬術協會圖片）

【巴黎奧運/馬術團體三項賽/Laura Collett/英國女騎師/墮馬/失明】巴黎奧運開始接近一星期，不少賽事陸續進行，在周一（29日）進行的馬術團體三項賽，由英國衛冕奪得金牌。成功背後當然少不了長時間的訓練，當中更有人是克服傷患，原來英國隊3名隊友中，其中一位騎師曾在2013年的比賽時意外落馬，身體多處嚴重受傷，右眼更永久失明，但她沒有放棄，經過漫長的復健後，再次踏上賽場。

▲ 英國女騎師Laura Collett於今屆巴黎奧運奪1金1銅。（英國馬術協會圖片）

巴黎奧運馬術｜馬術團體三項賽英國衛冕奪金

馬術團體三項賽於周一（29日）在凡爾賽宮舉行，英國隊的Rosalind Canter、Tom McEwen）、Laura Collett合計拿下66.70罰分，加上另外兩項的罰分，英國最終以91.3罰分衛冕，拿下本屆奧運首面金牌，同時也是英國隊在馬術團體三項賽中的第5面金牌。

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巴黎奧運馬術｜墮馬右眼失明 巴黎奧運回歸摘金

據英國《衛報》報道，2013年柯萊特在一場比賽中意外落馬，馬匹直接壓在她身上，導致她肝臟撕裂傷、腎臟受損、肩膀骨折、肺部刺穿和肋骨斷裂，在深切治療部昏迷6天後才甦醒，她的右眼也因意外而永久失明。不過她並沒有因此放棄馬術，經過長時間的復健後，柯萊特在上屆東京奧運與2名隊友在馬術團體三項賽中奪得金牌，在本屆巴黎奧運馬術個人三項賽中也拿下銅牌的佳績。多次奪得獎牌的她，不但是對自己付出努力後的證明，也打破大眾對她的質疑。

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在同場賽事中，法國隊以103.6罰分得銀牌，日本隊以115.8罰分獲銅牌，同時也是日本自1932年洛杉磯奧運西竹一奪得場地障礙賽個人項目金牌後，拿下第2面馬術項目的獎牌。

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