親子好去處｜HomeSquare阿棍屋推貓貓領養日 萌寵市集收益助捐動物救助

▲ 8月份舉辦「萌寵相親領養日」

全港最大型家居主題商場HomeSquare夥拍「阿棍屋」設立「萌寵相親閣」，於8月份舉辦「萌寵相親領養日」，大家有機會與「未來主子」來一個speed dating，於「5星級Meow屋」認識、玩樂，兼預想未來人寵共融的美好生活。

同時更舉行「慈善萌寵市集」，部分收益將捐予「阿棍屋」以支援其動物救助工作！

在「萌寵5星級的家」設立的「萌寵相親閣」，展示由3個月的清純可愛貓B 到18.5歲溫柔貓婆婆的相親照、性別、年齡及個性，有的曾在街頭流浪、有的或因病患而被遺棄。

▲ 萌寵5星級的家

屆時貓咪會出現與有緣人見面相睇，來一次近距離雙向的人寵互動，貓奴們可親身感受每隻貓咪的獨特魅力，尋覓最匹配的「相親」，讓浪孩獲得「第二生命」，找到一個充滿愛和溫暖的永久之家。

貓奴只需憑The Point 200積分即可預約專屬私人時間，與愛貓一同感受到「萌寵5星級的家」的溫暖和快樂。

於8月3-4及10-11日舉行雲集各式寵物好物的「慈善萌寵市集」，市集貨品種類多元化，從寵物食品、玩具、服飾配件，到以寵物為靈感設計的時尚小物，應有盡有。

▲ 慈善萌寵市集

市集的部分收益將捐予「阿棍屋」以支援其動物救助工作，讓更多毛孩感受到像家一樣的溫暖感覺。

萌寵相親領養日

日期:8月3-4及11日

時間:下午1時至下午５時

慈善萌寵市集

日期:8月3-4日及10-11日

時間:中午12時至晚上7時

地點:HomeSquare L2、L3及新城市廣1期1樓寵物同樂園

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