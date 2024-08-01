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巴黎奧運丨泳總會長對何詩蓓成績感少許遺憾　王敏超當年參賽游出呢個成績！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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泳總會長王敏超形容何詩蓓為人低調，是她成功的重要原因。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/游泳/100米自由泳/香港運動員】「女飛魚」何詩蓓代表港隊戰巴黎奧運，結果在女子200米及100米自由泳奪得銅牌，即何詩蓓在今屆奧運個人累積兩面獎牌。

何詩蓓在今日香港時間近晚上7時，在個人社交平台發文寫道：「Good things come in pairs 🥉🥉好事成雙 🇭🇰」

至於中國香港游泳總會會長王敏超在今日（8月1日）早上出席港台節目《千禧年代》訪問表示，對何詩蓓的成績感到開心，不過認為她與前兩名對手時間相差不足1秒，差點就有更好成績，因此表示感到少許遺憾。

巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲前度同屬混血兒　Siobhan重情未有刪昔日合照

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巴黎奧運丨何詩蓓為人低調

王敏超又指心態會影響每個運動員的表現，而何詩蓓的心態非常正面，過去幾年累積在外參與大賽的經驗，對她成進步關鍵。同時，會長形容何詩蓓為人低調，集中訓練及比賽，專注賽事，是成功的重要原因。

此外，其他港隊泳手在巴黎奧運仍有賽事，王敏超期望他們有機會突破個人最佳成績，同時累積經驗為未來其他大型賽事做準備。他希望港隊泳手繼續保持人數，相信有利爭取更多獎項。

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巴黎奧運丨王敏超兩度參加奧運

翻查紀錄，今年72歲王敏超也不簡單，曾參加過兩屆奧運會100米自由式賽事，他首次參戰游出58秒成績，可是在初賽已出局。至於當年冠軍為澳洲選手Michael Vincent Wenden，成績為52.2秒。

王敏超在1972年第二次參加奧運，游出57.53秒，成績比之前好，但同樣也是在初賽已經出局。至於該屆冠軍十分利害，正是人稱「水怪」的美國著名選手史畢茲，當年憑51.22秒成績奪冠。

至於何詩蓓在奧運女子自由式憑52.33獲銅牌，即是比王敏超會長當年游快了5秒多。

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