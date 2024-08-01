巴黎奧運｜南韓女射擊選手型格開槍爆紅　金藝智腰間小象公仔藏玄機

▲ 這位「殺手媽媽」不太冷！

【巴黎奧運/奧運選手/南韓/女射擊選手/金藝智】全球熱捧2024巴黎奧運，大家除了關心賽事結果外，運動員的一舉一動也是大家的焦點所在，有一位南韓女射擊選手更憑比賽時的型爆表情而引發全球網民騷動！

這位南韓射擊選手名叫金藝智（Kim Yeji），今年31歲，已有一個6歲女兒。在射擊場上的她型到核爆，因而獲封「殺手媽媽」，但私下的金藝智其實十分溫暖，比賽時腰間掛著的小象公仔也是來自女兒，而且含有重大意義！

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巴黎奧運｜網民：最帥氣的殺手媽媽！

今年巴黎奧運上，女子10公尺空氣手槍比賽，南韓選手包辦了金牌與銀牌，而奪得這場比賽銀牌的金藝智就成為了一大亮點，因為她早於5月世界盃的參賽影片，在社交媒體X上已被轉發且觀看了一千萬次，因為實在是太帥了！當時她戴上金屬絲框的射擊眼鏡，身穿全黑服裝，反戴棒球帽，並冷靜地扣下扳機發射，就算最後獲知破世界紀錄，她依然表情冷酷，活像電影裡的殺手，正因這個表情，令網友「沉船」，封她做：「最帥氣的殺手媽媽！」

巴黎奧運｜小象公仔代表女兒在身邊

來到2024巴黎奧運10公尺空氣手槍比賽，金藝智不再只有冷酷帥氣，還多了份親和力，她身穿全黑FILA運動服、頭戴白色棒球帽，最吸睛的是她腰間繫上一隻小象公仔吊飾，跟她型格感覺形成反差萌。

原來這個小象吊飾來自她的6歲的女兒，她更在最後階段瞄準目標前一直把弄吊飾，可見對她的重要性。

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事後金藝智受訪時表示，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊，希望能讓女兒知道媽媽是位偉大的運動員，絕對是來自母親對女兒的愛。

上台領獎時，金藝智還露出可愛燦爛的笑容，可見她表面冷酷無情，其實內心十分溫暖，這亦令她更為圈粉。

此外，金藝智還有兩場比賽，下一場 25 公尺空氣手槍比賽，預定在8月2日進行預賽，8月3日進行決賽。

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