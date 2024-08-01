巴黎奧運丨51歲土耳其前軍官 「零裝備」插褲袋輕裝上陣　奪奧運銀牌一夜爆紅全球

▲ 51歲土耳其前軍官插褲袋輕裝上陣，成功奪奧運射擊項目一場賽事中的銀牌，一夜爆紅全球。

【巴黎奧運／土耳其／神槍手／射擊運動員／Yusuf Dikec／軍官／銀牌】巴黎奧運的射擊比賽中，不少運動員都會以全副裝備上陣，務求爭取好成績。但51歲土耳其代表選手Yusuf Dikec竟反其道而行，於「零裝備」下全程單手插著褲袋，輕鬆在混雙10米氣手槍賽事為土耳其奪得銀牌。事後，他亦隨即被當地媒體「起底」，原來背景大有來頭。

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51歲的土耳其射擊運動員Yusuf Dikec和女拍擋Sevval Ilayda Tarhan早前在巴黎奧運10米氣手槍混合團體金牌賽中，以16比14，兩分之差落敗塞爾維亞組合，最終只獲銀牌。儘管未能奪「金」，但Yusuf Dikec賽事中「零裝備」卻令他自己大出風頭。

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從賽事影片可見，對比有輔助眼鏡及防護耳罩的對手，Yusuf Dikec上場時，則十分輕鬆，不但「零裝備」，比賽是更單手插褲袋，一副「氣定神閒」的模樣。因此，外界不少人均認為他「雖敗猶榮」。

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事實上，今年51歲的Yusuf Dikec其背景亦絕不簡單，他不但是土耳其前退役軍官，過去曾參與多次射擊賽事，曾經在2014年的世錦賽上成為雙料冠軍，並且在歐洲錦標賽贏得5個冠軍。是次亦是Yusuf Dikec第5次參加奧運並首次獲獎，他賽後表示希望2028年奧運可以再參賽，並可奪金牌。

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