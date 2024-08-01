  • 30°C
香港時間 : 202481日 (四) 20:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨51歲土耳其前軍官 「零裝備」插褲袋輕裝上陣　奪奧運銀牌一夜爆紅全球

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

51歲土耳其前軍官插褲袋輕裝上陣，成功奪奧運射擊項目一場賽事中的銀牌，一夜爆紅全球。

【巴黎奧運／土耳其／神槍手／射擊運動員／Yusuf Dikec／軍官／銀牌】巴黎奧運的射擊比賽中，不少運動員都會以全副裝備上陣，務求爭取好成績。但51歲土耳其代表選手Yusuf Dikec竟反其道而行，於「零裝備」下全程單手插著褲袋，輕鬆在混雙10米氣手槍賽事為土耳其奪得銀牌。事後，他亦隨即被當地媒體「起底」，原來背景大有來頭。

最新影片:

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

51歲的土耳其射擊運動員Yusuf Dikec和女拍擋Sevval Ilayda Tarhan早前在巴黎奧運10米氣手槍混合團體金牌賽中，以16比14，兩分之差落敗塞爾維亞組合，最終只獲銀牌。儘管未能奪「金」，但Yusuf Dikec賽事中「零裝備」卻令他自己大出風頭。

同場加映: 巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚

從賽事影片可見，對比有輔助眼鏡及防護耳罩的對手，Yusuf Dikec上場時，則十分輕鬆，不但「零裝備」，比賽是更單手插褲袋，一副「氣定神閒」的模樣。因此，外界不少人均認為他「雖敗猶榮」。

點擊圖片放大
+6
+5

事實上，今年51歲的Yusuf Dikec其背景亦絕不簡單，他不但是土耳其前退役軍官，過去曾參與多次射擊賽事，曾經在2014年的世錦賽上成為雙料冠軍，並且在歐洲錦標賽贏得5個冠軍。是次亦是Yusuf Dikec第5次參加奧運並首次獲獎，他賽後表示希望2028年奧運可以再參賽，並可奪金牌。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
今日 17:04
巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
巴黎奧運︱日本男排睽違16年贏奧運入場券　分組賽3:1勝阿根廷致敬胃癌離世隊友
今日 15:53
巴黎奧運︱日本男排睽違16年贏奧運入場券　分組賽3:1勝阿根廷致敬胃癌離世隊友

你可能感興趣

巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
今日 17:04
巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
巴黎奧運︱日本男排睽違16年贏奧運入場券　分組賽3:1勝阿根廷致敬胃癌離世隊友
今日 15:53
巴黎奧運︱日本男排睽違16年贏奧運入場券　分組賽3:1勝阿根廷致敬胃癌離世隊友
健康問題 運動員 土耳其 塞爾維亞 射擊 巴黎

最高瀏覽

張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女