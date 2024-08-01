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巴黎奧運｜全城熬夜看奧運變「奧運熊貓眼」 公關達人推介兩樣天然寶物KO黑眼圈

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

巴黎奧運不少精彩賽事都在凌晨上映。

這陣子很多人都掛着一雙熊貓眼，皆因全城熬夜看奧運。人一不夠瞓，靜脈血管血流的速度就會變得緩慢，於是乎，眼部皮膚的紅血球細胞供氧不足，形成眼部周圍的色素暗沉。又，人到中年，皮下脂肪開始變薄，熊貓眼會更明顯。還有一項要注意的是，除了眼周皮下脂肪會流失外，隨着年紀增加，我們的淚溝（即位於內側下眼邊緣）亦會開始凹陷，因為臉頰皮膚下垂、眼眶骨質流失，那會在眼周出現空洞與陰影，這樣亦會令黑眼圈更加明顯。所以，去到中年，必須接受一個現實：我們客觀的條件是沒有太多本錢熬夜的。

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但奧運盛事，四年才一次，而我們香港的運動員，無論贏或輸，都是拼了命去為香港爭取最好成績，香港人熬夜支持，亦是有情有義的表現，所以大家甘願變身熊貓，是可以理解的。若大家也有一雙「奧運熊貓眼」，此處跟大家分享快捷又有效的減淡黑眼圈方法，但要先旨聲明，以下方法只能改善因偶然熬夜而導致的黑眼圈問題，且效果也是針對治標，對於長期黑眼圈問題兼要治本，則不能用此法。關於快速減淡黑眼圈這回事，坊間有人提過敷綠茶包，亦有人建議敷兩片生薯仔，效果見仁見智。

我推介兩樣天然寶物：一、敷蘆薈；二、敷青瓜，因這兩種食材可抑制皮膚內的黑色素（melanin），而兩者保濕功效亦已被證實。一個動作可達兩個效果（減淡黑色素和保濕），非常高效益，而且十分安全。化學物質雖然快速見效，但有潛在風險，例如：Kojic acid（麴酸），此物質已被證實對減淡黑眼圈有效，因它能控制皮膚的色素沉澱，但其安全程度受質疑，有些報告記錄了它或會導致皮膚敏感，甚至或會致癌。

我們要靚也要命，連敷數日蘆薈或青瓜，一樣有效，毋須搵命搏。

同場推介護眼食物：

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撰文 : 利嘉敏

養生 黑眼圈 敏感 運動員

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