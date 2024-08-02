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Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【健身／運動／重量訓練／減肥瘦身／腿部鍛煉】相信有健身習慣的人都聽過「Skip Leg Day」，意指跳過腿部訓練，把訓練集中在上半身肌群。TOPick近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士，教大家做2個簡單腿部鍛煉方法，幫助鍛煉下半身肌肉，達致全身均勻的效果。

2個簡單腿部鍛煉方法

腿推機

  • 首先坐在腿推機上。
  • 挺直上半身並緊貼椅背。
  • 雙腳闊度與肩膊成水平，腳掌放在踏板上。
  • 然後把重量慢慢向上推直，穩定後就鬆開支撐。
  • 推到最高後，慢慢屈曲膝蓋讓重量向身體下沉。
  • 下沉至膝蓋呈約90度位置後，可以再用力把重量向上推。
  • 重複12至15次為1組，總共做3至4組。

進行動作時，會感到發力點在大腿內側；留意做向上推的動作時要吸氣，控制重量下沉時呼氣；此外，雙腳向上推時切勿完全伸直，避免突然承受不住重量導致嚴重傷害。

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俯臥腿彎舉

  • 首先調整好圓柱護墊的位置，一般在腳腕稍上位置。
  • 然後再量度好膝蓋和機器軸心位置，應保持一致位置。
  • 調整好後就趴下，把雙腳放在圓柱護墊下方。
  • 雙腳把重量向臀部方向勾起。
  • 到達最高點後停留1至2秒。
  • 然後慢慢控制重量下沉至原來位置。
  • 重複12至15次為1組，總共做3至4組。

進行動作時，會感到發力點在大腿後方；留意動作要慢慢逐次逐次做，避免急速完成1組。

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攝影：林君茹、馮凱宜

鳴謝：香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士、BC 24 旺角分店

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