Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作 鍛煉下半身肌肉 均勻操肌
保健美顏
撰文： 郭子豐
發布時間： 2 小時前
【健身／運動／重量訓練／減肥瘦身／腿部鍛煉】相信有健身習慣的人都聽過「Skip Leg Day」，意指跳過腿部訓練，把訓練集中在上半身肌群。TOPick近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士，教大家做2個簡單腿部鍛煉方法，幫助鍛煉下半身肌肉，達致全身均勻的效果。
2個簡單腿部鍛煉方法
腿推機
- 首先坐在腿推機上。
- 挺直上半身並緊貼椅背。
- 雙腳闊度與肩膊成水平，腳掌放在踏板上。
- 然後把重量慢慢向上推直，穩定後就鬆開支撐。
- 推到最高後，慢慢屈曲膝蓋讓重量向身體下沉。
- 下沉至膝蓋呈約90度位置後，可以再用力把重量向上推。
- 重複12至15次為1組，總共做3至4組。
進行動作時，會感到發力點在大腿內側；留意做向上推的動作時要吸氣，控制重量下沉時呼氣；此外，雙腳向上推時切勿完全伸直，避免突然承受不住重量導致嚴重傷害。
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俯臥腿彎舉
- 首先調整好圓柱護墊的位置，一般在腳腕稍上位置。
- 然後再量度好膝蓋和機器軸心位置，應保持一致位置。
- 調整好後就趴下，把雙腳放在圓柱護墊下方。
- 雙腳把重量向臀部方向勾起。
- 到達最高點後停留1至2秒。
- 然後慢慢控制重量下沉至原來位置。
- 重複12至15次為1組，總共做3至4組。
進行動作時，會感到發力點在大腿後方；留意動作要慢慢逐次逐次做，避免急速完成1組。
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攝影：林君茹、馮凱宜
鳴謝：香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士、BC 24 旺角分店
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