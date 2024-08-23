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KO失眠︱都市人失眠嚴重可致焦慮抑鬱症　5大類症狀逐個睇

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 2 小時前

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都市人失眠嚴重可致焦慮抑鬱症　5大類症狀逐個睇

【失眠/都市病/失眠成因/失眠類別/體質/失眠治療/中藥/針灸】失眠是常困擾都市人的毛病之一，長期下去會嚴重影響精神健康。註冊中醫師麥俊堅分析，失眠大致有5大分類，想有覺好瞓，就需要認清體質、對症下藥；同時需要調適心理原因，才能長遠解決問題。

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失眠成因

麥醫師指出，失眠是現今多數人會有的問題，主要表現為睡眠時間和深度不足。輕者入睡困難，忽睡忽醒無法達至深層睡眠，或者半夜驚醒後不能再入睡；重者則整晚都無法睡著，「眼光光等天光」。長期下去，會導致精神狀態欠佳，出現注意力難以集中、頭痛、頭暈、健忘、焦躁等症狀，影響生活和工作效率，嚴重更會合併焦慮和抑鬱。

中醫認為：「心主神明，神安則能寐。」，身體氣血會影響睡眠質素，通常考慮與心、肝（膽）和脾（胃）有關。都市人失眠原因多樣，包括飲食不節、生活忙碌、壓力大、精神緊張、思緒過多、情緒波動太大、年老體虛等因素，導致心神不安、神不守舍，而無辦法入睡。有時候即便能睡著，醒來後仍覺得身體沉重疲倦，或者肌肉痠痛；有時候則睡眠夢多紛紜，影響日間心情和情緒。

認清失眠5大類對症下藥

想要有覺好瞓，最重要清楚是什麽原因導致自己失眠，才可以對症下藥，從根源解決問題。在中醫角度，醫師列出失眠症狀大致有以下5個分類：

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治療方法

1. 中藥安神

在中藥治療方面，有安神功效的藥材包括：夜交藤、合歡皮、龍骨、牡蠣、酸棗仁、柏子仁、遠志等。可配合身體虛實情況，予以補益或瀉火的中藥治療。

2. 傾訴和聆聽

除了中藥調理，透過言語交談，了解失眠的原因也十分重要。很多時候，失眠並沒有單一的原因，而是生活種種零碎的感受和片段累積而成。了解失眠的心理原因，同時是檢視和反思自己生活的過程。

3. 穴位針灸

針灸亦可以幫助解決失眠。其中，頭面部均有安神功效的穴位，包括百會、四神聰、神庭、頭維等。另外，中醫師亦會根據臟腑辨證，於四肢相關的經絡穴位上施針，目的是疏通氣血，安神定志。

醫師還表示，失眠除了要中藥和針灸治療之外，平時應該注意調整心情，不要過度緊張、焦慮、興奮、抑鬱和驚恐。盡量放鬆心情，順其自然。要建立有規矩的作息，適當運動鍛鍊，增強體質。晚餐要清淡，不宜過飽。另外，睡眠環境要安靜，床舖軟硬度合適；入睡時宜調教至昏暗的光線，避免影響睡眠。

內容獲「腱活堂」授權轉載。

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