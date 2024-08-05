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超萌早餐｜美心全新米奇飛碟套餐$19起送貼紙　4間烘焙所分店設可愛打卡位

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美心西餅由即日起全新推出$19「米奇與好友醒神套餐系列」，另有4間分店設米奇打卡位！（有關機構提供）

【美心西餅/米奇與好友/早餐/唐老鴨/美心烘焙】想有充滿朝氣的早晨，就要有一個既營養又可愛的早餐啦！美心西餅由即日起全新推出「米奇與好友醒神套餐系列」，為各位上班一族及學生們帶來一個美味又活潑的早餐體驗！於指定分店以組合價$19購買米奇與好友造型飛碟配唐老鴨低糖豆漿，更可獲贈1張精美貼紙，送俾小朋友最開心！

美心西餅由即日起全新推出「米奇與好友醒神套餐系列」，為各位上班一族及學生們帶來一個美味又活潑的早餐體驗！（有關機構提供）

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美心西餅超萌營養早餐

一向受上班族和學生歡迎的美心西餅飛碟早餐和低糖豆漿，在今個夏日來個大變身，由即日起推出全新限定米奇與好友醒神套餐，兩款飛碟早餐包括：「米奇與米妮芝士火腿飛碟」濃郁芝士配搭火腿，再加上美味蛋黃，經典的味道人人喜愛；而「唐老鴨與黛絲碎蛋沙律飛碟」爽脆的沙律配搭粒粒碎蛋，充滿豐富口感，現可以組合價$19購買其中一款飛碟配上「唐老鴨原味低糖豆漿」，夠飽肚又有營養！

以組合價$19即可嘆「米奇與米妮芝士火腿飛碟」或「唐老鴨與黛絲碎蛋沙律飛碟」配上「唐老鴨原味低糖豆漿」醒神套餐！（孔文秀攝）

美心西餅4個米奇與好友打卡分店

此外，超萌的迪士尼角色登陸指定4間美心烘焙所分店，店舖內佈滿活力充沛的米奇與好友打卡位，分店包括：美心烘焙所（中華總商會）、美心烘焙所（裕民坊）、美心烘焙所（將軍澳中心）及太古站。凡於指定分店購買「米奇與好友醒神套餐」更可獲贈限定版米奇與好友精美貼紙1張！

指定4間美心烘焙所店舖內佈滿活力充沛的米奇與好友打卡位！（孔文秀攝）

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