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育兒心得｜銀包鈔票經常少幾張揭13歲兒子偷錢 港媽震怒：我真係唔知點教佢

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

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媽媽發現兒子偷錢後震怒。（寶寶大過天劇照）

爸媽發現十三歲兒子偷錢的惡行，震怒！

媽媽哭訴：「個仔由細到大都好乖㗎，真係想像唔到佢會咁壞。最近，我同丈夫都發現銀包裏面嘅鈔票少咗幾張，所以起疑心，終於有日被我現場捉到佢，我好嬲咁罵佢，但係佢竟然點都唔出聲講嘢，我真係唔知點教佢！」媽媽抱着頭飲泣。

我輕輕搭着媽媽，問了一個她意想不到的問題：「你細心回憶一下，你細個時候有無試過偷錢？」媽媽為之一怔，然後支支吾吾地說：「咁我記得十歲嗰年，我都試過偷咗媽媽嘅錢去買糖果嘅。」我不是要合理化偷錢的行為，但在孩子成長路上，這行為卻絕對不陌生。

「咁後來你點解無再偷？」我追問。「咁學校老師都有教啦，偷嘢係唔啱㗎嘛。後來被阿媽發現打咗一身，以後仲敢咩！」

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但，我告訴她，若兒子符合以下環境因素的話，他可能會繼續偷。

若家人當中有偷的行為，他會有樣學樣。我曾在超市目睹有拖着小孩的媽媽偷東西，那個可憐的孩子會從小潛移默化，認同偷的行為。

倘若家人的價值觀扭曲，看錢的地位凌駕於任何道德觀念，那麼孩子為了錢會不惜偷。

若然家裏長期瀰漫着極度高壓氣氛，有些孩子會陷入強迫性行為，以偷來紓緩情緒。

又或若孩子在外被霸凌，威脅索錢，他惟有偷。

媽媽一臉驚愕，思緒混亂。「你要冷靜跟兒子傾談，揪出原因，須知道任何孩子都會渴求一個改過自新的機會呢！」我誠心誠意地說。

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撰文 : 鄧藹霖

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