巴黎奧運｜何詩蓓奪2銅獲奬金300萬遠超3金法國泳手　同場瑞典金牌得主竟獲0奬金

▲ 何詩蓓在巴黎奧運中奪2銅獲奬金300萬，同場奪得金牌的瑞典一姐竟然0奬金！

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/銅牌/何詩蓓/游泳/香港女飛魚/香港運動員/港隊】在今屆巴黎奧運，香港頒發的奧運獎金是所有參賽國及地區中高居全球之冠，單看「香港女飛魚」何詩蓓2面銅牌，已成功穩袋300萬港元奬金，相比法國泳手3金得主馬爾尚（Léon Marchand）的200萬港元奬金更多；而在女子100米自由泳中奪金的世界紀錄保持者絲祖唐（Sarah Sjostrom）更是零奬金，原來何詩蓓才是今屆游泳館的獎金大贏家。

最新影片︰

巴黎奧運｜張家朗江旻憓何詩蓓2金1銅 獲馬會派1350萬獎金高居全球之冠

巴黎奧運｜法國金牌不及香港銅牌奬金

巴黎奧運何詩蓓連贏2面銅牌，合共獲得300萬獎金，雖則獎金不及奪金牌的兩位劍擊港隊成員江旻憓和張家朗，但在游泳館倒是獎金大贏家。在香港「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」下，於巴黎奧運會取得個人金牌的運動員，可獲發600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌獲150萬元，第4名則獲75萬元，而第5至第8名皆可獲37.5萬元，至於團體獎金則是個人項目的雙倍。

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

在女子100米自由泳決賽中，銀牌得主美國的赫絲姬（Torri Huske）獲奬金22.5萬美元（約18萬港元）；而金牌得主、世界紀錄保持者瑞典的史祖唐（Sarah Sjoestroem）卻不獲瑞典政府任何獎金，竟然「一蚊都無」！

「水怪」菲比斯的同門師弟馬爾尚（Léon Marchand），個人獨得3面金牌，這位法國泳手共獲24萬歐元獎金（約203萬港元），與何詩蓓穩袋的300萬仍相差近百萬。不過，馬爾尚仍有200米混合泳及接力項目，除非他再次摘金，否則何詩蓓便會成為巴黎奧運游泳館的獎金之王。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

巴黎奧運｜香港金牌獎金全球之冠

在《福布斯》的榜單中，香港金牌獎金為全球最高水平，以色列緊隨其後，金牌得主可獲27.5萬美元（約214.8萬港元）。然後第3至10名依次是塞爾維亞的21.8萬美元（約170萬港元）、馬來西亞的21.4萬美元（約167萬港元）、意大利的19.6萬美元（約153萬港元）、立陶宛的18.2萬美元（約142萬港元）、摩爾多瓦的17.1萬美元（約133.5萬港元）、拉脫維亞的15.5萬美元（約121萬港元）、匈牙利15.4萬美元（約120萬港元）、保加利亞的13.9萬美元（約108.5萬港元）。

雖然中華台北隊未有出現在《福布斯》的名單中，但根據公開資料，台灣選手的金牌獎金可是排名在世界第三，僅次於香港、新加坡。倘若台灣選手拿下奧運金牌，每人可以獲得2,000萬台幣（約510萬港元）的獎金，銀牌、銅牌分別為700萬台幣（約179萬港元）、500萬台幣（約128萬港元）。對照《福布斯》榜單，金牌獎金則超越了以色列，但尚不及新加坡的580萬港元。

*資料來源：《福布斯》，根據當日匯率計算，只作參考。

更多巴黎奧運相關報道：

巴黎奧運｜香港奧運金牌獎金世界之冠 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙第4名獎金多少？

巴黎奧運｜「劍神」張家朗成7大品牌代言人 奪金3年勁賺獎金最少$1800萬

巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？ 香港各級運動員薪酬福利一覽

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】