特別遺產｜爺爺離世留下數以萬計迷你玩具車 孫女放上網Bid改變人生

▲ 澳洲有兩姐妹，因為爺爺過世，留給她們的遺產是數以萬計的迷你玩具車。

最近有兩段予人異曲同工感受的新聞。七月二十一日，澳洲有兩姐妹，因為爺爺過世，留給她們的遺產是數以萬計的迷你玩具車。起初她們不知道該如何處理如此海量的珍藏，也對這些東西的價值一無所知。

祖父遺囑註明，如果要把模型車出售，款項必須用於養育子女。兩姊妹因為不知價，於是放上網讓有心人自行競投，出乎意料之外，模型車原來統統價值不菲，有些價位由300澳元至1萬澳元不等。兩姐妹索性辭職，專注網上賣模型車。

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七月二十七日，另一則新聞，本地古董收藏家，向香港故宮文化博物館捐贈四百多件金銀古董文物，包括：十四至十七世紀的明代牡丹形分心、唐代鸚鵡花卉紋釵、遼代雙鳳戲珠紋冠，以及遠至公元前三世紀的虎形飾片，這些金銀器在華夏文化有着重要地位，橫跨三千年歷史。

收藏家是一對夫婦，花了三四十年時間收藏這些珍貴文物，連同這次捐贈，共把近一千四百件文物贈予博物館了。

夫婦倆想到若果將來離開這個世界，就要為自己的至愛找個好歸宿，既不想轉售，也不希望拆散它們，好讓世人可以有機會欣賞到美麗而珍貴的文物（所捐贈的部分收藏現正展出，大家可把握機會參觀），所以有這個美善之舉。

我們來到這人世界間走一場，除了修行過程的苦與樂，也有悲和歡的故事，其他一切都帶不走。那麼，遺留下來有金錢價值和紀念價值的身外物，如何處理好？

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