  • 30°C
香港時間 : 202481日 (四) 20:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特別遺產｜爺爺離世留下數以萬計迷你玩具車 孫女放上網Bid改變人生

家事百科

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

澳洲有兩姐妹，因為爺爺過世，留給她們的遺產是數以萬計的迷你玩具車。

最近有兩段予人異曲同工感受的新聞。七月二十一日，澳洲有兩姐妹，因為爺爺過世，留給她們的遺產是數以萬計的迷你玩具車。起初她們不知道該如何處理如此海量的珍藏，也對這些東西的價值一無所知。

祖父遺囑註明，如果要把模型車出售，款項必須用於養育子女。兩姊妹因為不知價，於是放上網讓有心人自行競投，出乎意料之外，模型車原來統統價值不菲，有些價位由300澳元至1萬澳元不等。兩姐妹索性辭職，專注網上賣模型車。

點擊圖片放大
+3
+2

七月二十七日，另一則新聞，本地古董收藏家，向香港故宮文化博物館捐贈四百多件金銀古董文物，包括：十四至十七世紀的明代牡丹形分心、唐代鸚鵡花卉紋釵、遼代雙鳳戲珠紋冠，以及遠至公元前三世紀的虎形飾片，這些金銀器在華夏文化有着重要地位，橫跨三千年歷史。

收藏家是一對夫婦，花了三四十年時間收藏這些珍貴文物，連同這次捐贈，共把近一千四百件文物贈予博物館了。

夫婦倆想到若果將來離開這個世界，就要為自己的至愛找個好歸宿，既不想轉售，也不希望拆散它們，好讓世人可以有機會欣賞到美麗而珍貴的文物（所捐贈的部分收藏現正展出，大家可把握機會參觀），所以有這個美善之舉。

我們來到這人世界間走一場，除了修行過程的苦與樂，也有悲和歡的故事，其他一切都帶不走。那麼，遺留下來有金錢價值和紀念價值的身外物，如何處理好？

TOPick一分鐘
多啦A夢巡迴特展精華遊　必影135組趣怪造型+12米高巨型雕塑

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 顧紀筠

網絡熱話 澳洲 文娛藝術 博物館

最高瀏覽

張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女