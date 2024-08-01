夫妻之道｜「唔好俾飽飯女人食」難聽過粗口 《貝勃定律》證愛情要有「飢餓感」

▲ 方健儀認為，夫婦之間要有適當的me time。

上星期我在社交專頁分享過一個有趣的旅行心態：當我即將啟程前往瑞士時，我興奮不已，期待到那裡吃芝士火鍋等。但當旅程過了一星期後，我開始想念香港的雲吞麵與奶茶。

原來不只我一個，很多網友都留言表示認同。而我憶起，這個心態可以用一個社會心理學闡釋，叫《貝勃定律》（Beibo Law），意即當一個人經歷強烈刺激後，再給他/她刺激，對方也沒有大反應。引用旅行的例子，平日我們沒太多機會吃瑞士火鍋。到當地，親眼目睹火鍋，一定手機先食後再品嘗，覺得滋味無窮。但每天都安排你吃瑞士火鍋的話，我相信你連掏手機出來拍照的意欲也消失，再加上吃多會膩，再漂亮的火鍋放在眼前，也未必刺激到你。

想深一層，其實《貝勃定律》的應用範圍很廣，感情是一個最佳的驗證層。看過一個實驗，分別找來兩名男士，其中一人每天送花給女友，另一人只是情人節才送花，結果發現每天收花的女士已沒大反應，更埋怨男友送的那紮花不夠大不夠漂亮。相反，只在2月14日收花的女士感動爆喊。古語有云「女人未到80歲都唔好俾飽飯佢食」，作為女人，最初聽這句說話時覺得難聽過粗口，但如果引用《貝勃定律》，女人（或男人）餐餐有飽飯吃，又確實未必很珍惜。

那麼我們在旅行時或感情上，怎樣打破《貝勃定律》，保持新鮮感呢？我覺得適時可以「唔食飽飯」。在瑞士的個多星期行程中，每天一日三餐照顧非常周到。但有一晚我決定放棄吃大餐，改為到酒店對面的泰國餐廳買一盒熱騰騰的炒金邊粉，外賣到酒店房中，拿起筷子夾起冒煙的金邊粉，不知就裡有莫名感動，眼角彷彿黯然銷魂。

感情又如何保持「飢餓感」呢？我想兩個人相處，更愛對方也好，每天長時間對著，總會找到對方缺點，先為口角繼而動武。因此，兩人要適時享受Me Time。我丈夫平日要輪班工作，他上夜班時，我有感放鬆，不代表我不愛他，而是不用為他的晚飯籌謀，變相我可稍作休息。古語又有云：「小別勝新婚」，其實非常有道理。

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