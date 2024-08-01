反恐首案｜屠龍小隊等人涉串謀殺警　控方指屠龍隊長指示不帶武器引戰

▲ 屠龍小隊等人涉計劃遊行放炸彈及殺警案，控方今續作結案陳詞。資料圖片

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，被控串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，控方今（1日）續作結案陳詞。控方指，屠龍隊長黃振強於計劃前一天，曾指示隊員翌日不要帶武器，顯然是指計劃當天屠龍會引戰，隊員對黃提到「有大plan(計劃）」時沒有表達疑問。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

控方外聘主控大律師周凱靈續陳詞，指屠龍隊長黃振強在2019年12月3日，在「滅龍」群組稱「同大家講個壞消息，今個星期要入港島」。控方指雖未落實行動日子，但行動地點是港島。而在計劃前一天，黃在群組兩度指示隊員翌日不要帶武器，顯然是指12月8日計劃，屠龍會引戰；當黃提到星期日「有大plan（計劃）」時，沒有隊員表達疑問。

控方指，被告張俊富出席了11月17日的飯局，若陪審團接納半夜三更曾發生「行山」試槍，陪審團須思考飯局會討論甚麼。張在泰國旅行後曾提及「20KG（公斤）」，控方重申黃指「20KG」即炸彈，否認是辯方指的是炮仗。

控方又指，張與黃振強私信時，黃提議在12月1日炸朗豪坊和炸到「最X多的狗」。控方指，「睇位」放炸彈是串謀的一部分。此外，控方指張曾出席12月5日的訪問和飯局，其後接收防彈板，「問題係張俊富係咪只係倉務員？」

就被告張銘裕，控方指張曾與同謀者吳智鴻就台灣軍訓聯絡，據證人彭軍壕證供指當時曾試鋁熱彈，試槍和搶槍。張於安全屋被捕當日，其身處的房間只被搜出避彈衣，沒有武器，吻合黃振強的指示。

控方續指，張曾於群組內發送一條疑似試爆的影片，有隊員問「一定要咁大舊？個size（規模）有冇得濃縮？」，張表示「難啲」，「都係放入袋」、「冇所謂」。控方指，群組沒有人問試爆器從何得來，因此控方指群組成員「知道係乜」。

就被告嚴文謙，控方引述嚴曾問「8號之後我哋使唔使避一避？」，控方指嚴必然知有用槍和炸彈的計劃，否則不會問。而2019年下半年的背景特別，控方形容整個串謀是呼之欲出。

就被告李家田，控方指黃振強叫李到安全屋，若李如他供稱加入屠龍只是「行行企企」，連堵路也未試過，「黃振強會唔會搵佢去？」

法官張慧玲指，控方雖引用大量Telegram訊息，但陪審團不能假設所有訊息均是真的，當同謀者的言行可促進串謀時才可依賴。控方表示，依賴11月18日前的Telegram訊息作背景。

聆訊明（2日）續。

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