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巴黎奧運｜張家朗強調裁判專業不存在黑哨　回應新戀情傳聞

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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「劍神」張家朗。（港協暨奧委會提供）

奧運「劍神」張家朗今早（2日）凱旋而歸，大批市民到機場迎接。他回應決賽爭議，指不存在任何「黑哨」或偏幫，又感謝上一輩運動員的付出，讓這一輩的運動員得以收成。

張家朗表示，對取得金牌感到非常開心，成功衛冕自己亦不敢相信。他稱香港運動員都非常努力爭取好成績，無論是否獲獎牌，都值得大家尊敬。

張家朗勝利時的「伸脷」動作亦引起市民關注，有中醫更指張家朗脷苔黃厚，擔心其身體狀況。張家朗回應指，有可能是他在當日曾進食啫喱、能量飲品才導致有脷苔，身體健康無礙。

他續稱，劍擊連續兩屆奪金是一件值得開心的事，亦證明上一輩運動員「種出來的樹」，由他們去收成，並不只是他們這一代的功勞，而是每一代的運動員付出所得。

張家朗料將獲600萬賽馬會獎金及300萬林大輝中學獎金，合計共900萬元。他稱尚未想到獎金的問題，因他在賽前狀態不佳，仍在調整，到最後成功衛冕亦感到非常開心，現仍在消化自己為何能衛冕，希望能繼續進步為之後的比賽努力。

在決賽中，張家朗對戰意大利代表馬治時，末段三次「決一劍」的裁決引起爭議。張家朗回應稱，在劍擊的世界，裁判在規則內有自己的理解，例如有人會先觀察腳，有人則會先看手，選手亦會因應裁判習慣作出不同的調整，不存在任何「黑哨」或偏幫。他又強調裁判非常專業，特別是決賽的裁判，一定有豐富經驗。

張家朗又感謝香港市民到賽場打氣：「首先好多謝佢哋，我每一場上場時，都聽到佢哋嗌加油，見到香港嘅區旗喺度，都係一件好開心嘅事。」

至於下屆奧運目標，張家朗坦言未有考慮，但希望下屆團體能夠出線，今屆未能出線亦是一個打擊。而今屆與上屆的心情亦未有太大不同，因他在賽前不希望給自己太大壓力，只抱着一個放鬆的心態作賽，打出應有的表現。

他又笑稱，回港第一時間，便是想「食返啲香港嘢」，因他太早前往法國，很少吃到亞洲食物。

他亦勉勵想參加運動的年輕人：「其實參與運動係開心及健康的事，大家最緊要唔好放棄。」

對於新戀情傳聞，張家朗則稱：「大家都睇到喺啲咩，我都無咩講俾大家知。」

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