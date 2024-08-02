巴黎奧運︱張家朗凱旋返港　衛冕展「招牌伸脷」被指濕熱 張家朗親揭回脷苔厚出乎意料

【巴黎奧運/張家朗/金牌/香港運動員/世一/劍神/花劍/劍擊/中醫學/舌頭/脷苔】「劍神」張家朗在巴黎奧運個人花劍成功衛冕，為香港摘下今屆奧運第二面金牌。張家朗今早7點05分凱旋抵港，香港機場聚集了大批市民夾道歡迎。張家朗抵港後接受訪問，稱留意到有市民討論其「招牌伸脷」動作，指可能身體狀態偏濕熱，他回應表示只是服用了較多能量補充品所致，而非濕熱問題。

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張家朗：並非濕熱問題

巴黎奧運男子花劍金牌得主張家朗感謝市民來接機：

首先奪得金牌非常開心，自己都不敢相信能成功衛冕，是一件很難以置信的事，亦都好耐沒有人試過。不知道大家有沒有留意到，其實全部香港運動員都好努力在奧運會上爭取佳績。不論是有獎牌的運動員，或沒有獎牌的運動員，其實都值得大家所尊敬，因為大家都付出了很大的努力，在這個四年一屆的奧運會上爭取好成績。

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巴黎奧運丨張家朗衛冕展「招牌伸脷」 中醫拆解舌頭脷苔睇健康

針對他幾乎每場勝戰後都有擺出「招牌伸脷」動作，有市民表示其身體狀態可能偏濕熱，張家朗回應表示只是比賽當日食得較多能量啫喱、飲得較多能量飲品所致，而非濕熱問題。

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張家朗早前透露，其實「伸脷」只是自身「自然反應」，但其後再想了想，坦言可能與與童年時偶像「籃球之神」米高佐敦有關，眾所周知伸脷，亦是米高佐敦的招牌動作。

可能是因為米高佐敦，小時候爸爸有他的DVD，我成長時都看他，潛而默化。

回應黑哨爭議及戀情

由於張家朗與意大利新星馬治（或譯馬基，MACCHI Filippo）在決賽期間戰況激烈，需要三度「決一劍」取勝，加上台北裁判黃皓志的判決惹議，引起全城熱烈討論。

張家朗今早再次回應爭議表示，他和馬治已經在各自社交媒體上解釋過事件，並不存在任何黑哨或偏幫的情況，希望市民理解。

針對新戀情曝光，張家朗就笑言：

大家睇到係啲咩，我都冇嘢講俾大家知！

據了解，張家朗現任女友為法國劍手Solène Butruille，同時也是一名醫科生；早前她在其Instagram帳號上轉發一張奧運工作證，工作證寫「Hong Kong, China」，而崗位為「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」，意味著她在賽事期間擔任港隊的後援人員，全力支援男友。

形體偏大腸胃弱 瘦長乏血氣

本港註冊中醫師蔡瑞珩曾於TOPick專欄撰文指出，「望、聞、問、切」是中醫診症的基本方法，而舌診就是其中一環。他表示，舌體為心之苗，即反映心臟健康；舌苔（即脷苔）則由胃氣所生，代表人的吸收和消化能力，同時可反映五臟六腑的病理。

舌診可從觀察舌頭的體積、活動、顏色分辨體質，而一般身體健康的人其舌苔多薄白，呈淡紅色。針對舌頭體積，如果形體偏大及有牙印，代表腸胃虛弱；如果舌頭偏瘦長，則血氣不足；倘若偏歪則有機會中風、患心腦血管病，需多加注意。

針對舌頭顏色，舌苔偏厚及白代表腸胃淤滯；偏薄及無苔者，是陰虛的表現，容易口乾口渴、失眠；舌苔顏色為偏厚及黃較為常見，反映有內熱，體質屬濕熱重，容易熱氣上火，這類人的血脂及膽固醇偏高；如舌苔呈深紅色，則是虛熱，體質容易手心腳心發熱，怕熱不怕凍；而兩邊舌頭出現紅點或黑點，便是實熱，容易感冒、喉嚨痛等。

蔡醫師補充指出，回南天時份易濕氣重，舌苔變厚白者會出現腸胃不適包括肚瀉、飽滯、易疲倦及患感冒，提醒應戒甜食及肥膩食物，注重祛濕，可服用茯苓、白朮、薏米、扁豆及赤小豆。

不同部位 反映臟腑情況

人體有五臟六腑，蔡瑞珩表示，舌頭的不同部位，亦代表心、肝、脾、肺、腎，分別是舌尖、舌兩邊、舌頭中間及舌頭根部。他解釋，舌尖若有紅點及無苔，代表心火旺，最常見的症狀是喉嚨痛。

如舌頭兩邊出現暗黑或暗紫色瘀點，明顯是肝氣不舒，肝鬱氣滯，可能是膽囊炎或脂肪肝的患者。

另外，他指舌頭中間位置的舌苔偏厚，是腸胃消化功能不佳的表現，容易有胃脹、便秘。如舌頭根部，即貼近喉嚨末端的位置，舌苔呈淡黃及偏厚，有可能是生殖或泌尿系統有問題，男性可能是前列腺不適，女性月經時白帶較多。

4個常見疾病舌診結果

本港註冊中醫師盧文健亦曾撰文分享4個常見疾病的舌診結果：

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