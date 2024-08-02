張家朗奪金丨劍神張家朗凱旋歸來逼爆機場　解釋脷苔問題甜笑回應戀情

▲ 張家朗凱旋歸來！

【張家朗/劍神/張家朗女友/巴黎奧運/花劍/奧運金牌/港隊/香港運動員】「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍金牌，為港爭光，受到全城祝賀！

港隊巴黎奧運劍擊代表一連兩日返港，繼女子重劍金牌得主「微笑劍后」江旻憓後，今日（8月2日）早上再輪到成功衞冕男子花劍的「世一」張家朗凱旋而歸，吸引大批傳媒、市民專程來到機場接機，場面墟冚。

家朗大約在早上7時許抵港，雖然坐足18個鐘飛機，加上航班延誤1個多小時，但「劍神」心情明顯未受影響，出閘後不斷向大家揮手致謝，之後又拿出奧運金牌，讓在場記者拍照以及接受訪問，相當親民。

巴黎奧運｜張家朗法籍劍手女友背景起底 高顔值學霸攻讀醫科劍擊比賽獲獎無數

巴黎奧運丨成功衞冕金牌難以相信 有無獎牌都值得尊敬

他受訪時談到再奪得金牌，感到相當開心：「成功衞冕自己亦難以相信，因很久沒有人試過，加上教練是法國人，能夠在法國奪金十分奇妙，絕對是人生中最開心的一刻。」

家朗指劍擊隊連續兩屆能取得好成績，為上一代前輩「種出來的樹」，不僅只屬於他們這一代的功勞。

他亦強調所有香港運動員都爭取好成績，有無獎牌都值得尊敬。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

巴黎奧運丨放假休息 回港最想吃「香港嘢」

談到未來安排，他透露現階段會先放假，讓身體、心理稍作休息，因過去3年備戰奧運，身體及心理都感到疲倦，現在只想有較好的休息去準備新賽季。

家朗笑言回港後第一時間最想「食番香港嘢」：「因太早去法國，很少接觸亞洲食物。」

巴黎奧運丨回應決賽爭議

對於決賽爭議，張家朗稱自己與意大利選手都有在IG解釋，強調劍擊世界裁判角度是在基本規則中有不同理解，一些看腳一些看手，不存在有無黑哨及偏幫情況，認為決賽裁判需有一定的經歷先才能擔當，在他看來裁判並無問題。

成功衞冕奧運金牌後，家朗表示暫未考慮下屆奧運事宜，但希望男子劍擊隊能入圍團體賽，因今屆無入圍感到好可惜，希望下屆努力。

▲ 張家朗回應決賽爭議

巴黎奧運​​​​​​​丨解釋脷苔問題 親回親戀情

至於提到不少觀眾也留意到其脷苔偏厚，推斷身體狀態較濕熱，家朗回應表示：「因為之前喝了補充、能量飲品和啫喱，應該與濕熱沒有關係。」

另外，對於他與法國女劍手法國女劍手Solène Butruille的戀情，同時引起大家關注，家朗甜笑回應：「大家睇到係啲咩，我都冇野講畀大家知！」

最新影片推介：麥秋成專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5