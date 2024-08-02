  • 31°C
香港時間 : 202482日 (五) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新晉編劇學徒計劃招聘10位見習編劇　古天樂盼提升港產片競爭力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

電影工作者總會會長古天樂。

香港電影工作者總會推出，由香港電影發展基金資助，文創產業發展處（前稱「創意香港」）全力支持之「新晉編劇學徒計劃」。

經第一階段資助公司評選後，香港電影工作者總會宣布，由5間本地電影製作公司開放合共10個「全職初級編劇或助理編劇」職位，由即日起至8月31日統一接受職位申請。

總會根據申請導師及其公司的專業背景，資源等考量，通過嚴謹的評審計分機制進行綜合評估，選出5間資助公司Nicetop Independent Ltd、Newgen Creativity Ltd、好孩子製作有限公司、正壹創作（香港）有限公司及一劇之本有限公司，並由指定主創精英擔任直屬上司包括陳果、譚廣源、許月珍、彭秀慧、翁子光，為有志入行之新晉創作人才有系統地提供全方位在職培訓及實戰經驗，期望為香港電影業培養更多主創人才。

導演 • 門2丨曾國祥大讚周冬雨是天才演員　卓亦謙透露和盧鎮業有過段淵源

好孩子公司代表曾國祥

譚廣源：年輕創作人有獨特之處

日前，香港電影工作者總會會長古天樂及5組直屬上司/公司代表抽空為香港電影工作者總會的招聘公告拍下視頻，為有興趣申請職位的朋友們提供貼士及分享心得。

問到現今行業最需要有何特質的新編劇，資深創作人譚廣源表示：「任何年輕創作人都有獨特之處，重點是如何發掘，怎樣琢磨，我相信他們有無限可能性。編劇通過服務文本，增加戲劇品質，好劇本從來都是不斷修正雕琢而成。我們的編劇團隊除了創作寫劇本，會參與賣橋、跟拍攝現場、後期製作以及宣傳會議，每個環節都需要參與，成為全面電影人。 」

點擊圖片放大
+6
+5

古天樂：持續提升香港電影競爭力

至於香港電影工作者總會會長古天樂表示：「很開心業界對計劃反應積極熱烈。最終獲選的5位導師各有不同但都很全面，最重要的是對培育這批新晉編劇非常熱血及有想法。他們都在行業中擁有豐富的人脈及資源，5位直屬上司都已經為新開設的資助職位，定下了未來18個月的工作規劃及實習目標，必將成為編劇學徒事業發展的重要推手。」

他續指：「總會第一次推行此計劃，作為先導只能資助10位全職職位，當然遠遠不能滿足業界需求。長遠寄望當局可以持續支持，並讓總會能擴大資助規模。讓業界能有系統地支撐編劇人才的培育，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。期盼第二階段職位招聘同樣申請熱烈，香港電影等您來傳承。」

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

九龍城寨之圍城丨「魚蛋妹」王尹菁背景大公開　敢於當眾表達對古天樂不滿
12:46 2024/05/08
九龍城寨之圍城丨「魚蛋妹」王尹菁背景大公開　敢於當眾表達對古天樂不滿
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
13:04 2024/05/20
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
鄭秀文爆古天樂每日只食一餐　古仔斷食逾10年肚餓只飲水
19:05 2024/04/24
鄭秀文爆古天樂每日只食一餐　古仔斷食逾10年肚餓只飲水

你可能感興趣

九龍城寨之圍城丨「魚蛋妹」王尹菁背景大公開　敢於當眾表達對古天樂不滿
12:46 2024/05/08
九龍城寨之圍城丨「魚蛋妹」王尹菁背景大公開　敢於當眾表達對古天樂不滿
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
13:04 2024/05/20
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
鄭秀文爆古天樂每日只食一餐　古仔斷食逾10年肚餓只飲水
19:05 2024/04/24
鄭秀文爆古天樂每日只食一餐　古仔斷食逾10年肚餓只飲水
古天樂 編劇 電影

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果