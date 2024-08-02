新晉編劇學徒計劃招聘10位見習編劇　古天樂盼提升港產片競爭力

▲ 電影工作者總會會長古天樂。

香港電影工作者總會推出，由香港電影發展基金資助，文創產業發展處（前稱「創意香港」）全力支持之「新晉編劇學徒計劃」。

經第一階段資助公司評選後，香港電影工作者總會宣布，由5間本地電影製作公司開放合共10個「全職初級編劇或助理編劇」職位，由即日起至8月31日統一接受職位申請。

總會根據申請導師及其公司的專業背景，資源等考量，通過嚴謹的評審計分機制進行綜合評估，選出5間資助公司Nicetop Independent Ltd、Newgen Creativity Ltd、好孩子製作有限公司、正壹創作（香港）有限公司及一劇之本有限公司，並由指定主創精英擔任直屬上司包括陳果、譚廣源、許月珍、彭秀慧、翁子光，為有志入行之新晉創作人才有系統地提供全方位在職培訓及實戰經驗，期望為香港電影業培養更多主創人才。

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▲ 好孩子公司代表曾國祥

譚廣源：年輕創作人有獨特之處

日前，香港電影工作者總會會長古天樂及5組直屬上司/公司代表抽空為香港電影工作者總會的招聘公告拍下視頻，為有興趣申請職位的朋友們提供貼士及分享心得。

問到現今行業最需要有何特質的新編劇，資深創作人譚廣源表示：「任何年輕創作人都有獨特之處，重點是如何發掘，怎樣琢磨，我相信他們有無限可能性。編劇通過服務文本，增加戲劇品質，好劇本從來都是不斷修正雕琢而成。我們的編劇團隊除了創作寫劇本，會參與賣橋、跟拍攝現場、後期製作以及宣傳會議，每個環節都需要參與，成為全面電影人。 」

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古天樂：持續提升香港電影競爭力

至於香港電影工作者總會會長古天樂表示：「很開心業界對計劃反應積極熱烈。最終獲選的5位導師各有不同但都很全面，最重要的是對培育這批新晉編劇非常熱血及有想法。他們都在行業中擁有豐富的人脈及資源，5位直屬上司都已經為新開設的資助職位，定下了未來18個月的工作規劃及實習目標，必將成為編劇學徒事業發展的重要推手。」

他續指：「總會第一次推行此計劃，作為先導只能資助10位全職職位，當然遠遠不能滿足業界需求。長遠寄望當局可以持續支持，並讓總會能擴大資助規模。讓業界能有系統地支撐編劇人才的培育，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。期盼第二階段職位招聘同樣申請熱烈，香港電影等您來傳承。」

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