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星級爸爸丨楊潮凱兒子平安出世　「雞蛋仔」喊聲驚人中氣十足

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

恭喜晒！

現年39歲的楊潮凱出名是愛妻號兼好爸爸，他在2013年12月20日與交往11年的圈外初戀女朋友江玉儀結婚。在2018年，楊潮凱太太誕下女兒Catharine。潮凱更不時上載與女兒的合照，十分溫馨。在今年2月19日，潮凱宣布太太再有喜！

在昨晚（8月1日），潮凱於社交平台宣布兒子「雞蛋仔」Cayden平安出世，潮凱更以兒子的角度撰文，十分可愛！

離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間

楊潮凱再做爸爸

潮凱在社交網分享兒子「雞蛋仔」的獨照，以及他抱著兒子與太太的開心合照，他寫道：

大家好，我叫Cayden，大家可以叫我雞蛋仔🐣
我一出世就喊得好大聲，
中氣十足👶🏻🍼
大家多多指教！😎

媽咪同我都好好，母子平安，
多謝醫院嘅醫生同護士姐姐，
一出世就照顧我，幫我沖涼同換片😊

聽講我有個好錫我嘅家姐叫Catharine BB,
我都想快啲見到佢啊😍
爸爸見到我就話I love you，
睇落呢個爸爸應該都OK😂
媽咪就直頭冇得頂啦，又靚又叻😘

鍾嘉欣、林奕匡、姚子羚、江嘉敏、陳自瑤、賴慰玲等圈中人也有留言恭喜，鍾嘉欣更讚BB好可愛呢！

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緊張型爸爸？

潮凱過往接受TOPick專訪時，曾自問不縱女兒，反而某程度是位甚為嚴厲的父親，他指：「又未至於使用藤條，這樣就太過份，但會通過打手板來告知她何謂對與錯，因為我覺得她在這個階段是不會認知，再長大後就不可能教導。」

小朋友也是偏向「受軟唔受硬」，潮凱教育女兒時就會軟硬兼施，除輕打手掌，又會化身《西遊記》的唐僧，充滿耐性地勸說女兒。

最新影片推介：麥秋成專訪

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