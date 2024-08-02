巴黎奧運︱與美國澳洲選手打招呼被無視　中國飛魚潘展樂破世績奪金：所有人都拿下了

▲ 潘展樂男子100米自由泳打破世界紀錄奪金。

【巴黎奧運/奧運/中國隊/奧運游泳/飛魚/潘展樂/世績／世界紀錄】中國「飛魚」潘展樂在巴黎奧運的男子100米自由泳游出46.40秒奪金以及打破世界紀錄，為中國隊今屆在游泳項目中取得首面金牌。賽後潘展樂受訪，他表示賽前與澳洲及美國選手打招呼，對方都不理會他，「感覺有點看不起我們的樣子」。最終潘展樂「用成績說話」，爭氣奪金，並豪言:「今天我終於把他們所有人都拿下了！」

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▲ 潘展樂接受央視記者訪問，表示被看不起。（央視微博圖片）

巴黎奧運︱潘展樂:感覺被人看不起

潘展樂在接受央視訪談時，突然說自己是「一雪前恥」，開始向記者表示，「之前我們第一天4×100接力，我在下面跟（澳洲隊）Kyle Chalmers打招呼，他一點都不理我，包括美國隊的Jack Alexy，我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，就是感覺有點看不起我們的樣子。」

潘展樂說完了一度猶豫是否應該繼續說下去，央視記者鼓勵他說下去，他續說:「在我下水的前一刻，我感受到了，後面硬頂也要頂回來。」不過賽後的頒獎儀式上，獲得男子100米自由泳第二的澳大利亞選手Kyle Chalmers在領獎台上也主動伸手與潘展樂互動並表達祝賀。

巴黎奧運︱教練:用成績讓他們主動跟你來握手

潘展樂教練鄭坤良表示，潘展樂在被冷漠對待後有跟他說了，但他安慰潘展樂，「我說沒事，不理也沒關係啊，我們用成績，讓他們來主動跟你來握手，主動跟你來打招呼」，教練也笑說，「這次也是有口氣，挺好，需要游泳隊不服輸，敢於去挑戰，因為這個項目什麼以前我們比較薄弱，經過大賽啊，有可能國內帶出一批運動員來。」

▲ 潘展樂接受央視記者訪問。（央視微博圖片）

巴黎奧運︱潘展樂常口出豪言「破世界紀錄」成預言

據此前報道，潘展樂從小就熱愛游泳，且時常說出令人驚訝的豪言，2014年浙江省運會，潘展樂拿下7面金牌，當年只得10歲的他豪言：「比孫楊快就夠了」，他也早早說出2024年的宏大目標：「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌」。

▲ 爭番口氣！（央視微博圖片）

他說出這兩大目標後相隔不足半年，潘展樂便在多哈世界游泳錦標賽男子4X100自由泳接力協助中國隊贏得金牌，負責首棒的潘展樂以46.80秒打破David Popovici保持的世界紀錄。他的豪言成真，能力也成為無人質疑的「中國飛魚」

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巴黎奧運︱方力申被潘展樂搶咪冷靜應對

而前游泳港隊並出戰過奧運的方力申代表無綫（TVB）獨家訪問潘展樂，期間竟驚現搶咪場面，方力申反應曝光獲大讚專業真誠，當時方力申問到：「100米（奪金）要向全世界證明甚麼呢？」潘展樂抬頭思考數秒後叫停：「一個一個（問題）來，前面說到啥？」然後左手突然取去方力申的TVB咪牌，方力申則安慰道：「沒事沒事。」並主動放開咪牌，讓潘展樂獨自揸咪回答，又拱起雙手以示禮讓，並拍拍潘展樂背脊。

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