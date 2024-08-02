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電影配音︱3港生苦練普通話今赴北京　參加電影配音國際選拔

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 3 小時前

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香港區派出獲最高分的3名學生，今天到北京接受配音大比拼的總選。（受訪者提供）

電影配音是不容易的工作，講求咬字清晰、語調速度，表情亦不可或缺。福建中學附屬學校3名學生經過配音評審，獲選代表香港今天出發到北京參加「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」，與來自德國、俄羅斯、台灣及中國各省市的精英一決高下，及參與為期6天的研學活動，拜訪中國電影博物館等地，學習更多配音技巧，擴闊視野。

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活動由中國關心下一代工作委員會辦公室和北京市委宣傳部指導、中國電影博物館和中國兒童少年電影學會主辦，以「關注少兒成長、啟迪少兒心智、豐富少兒生活、繁榮少兒電影」為宗旨，選取經典國産影片作為配音材料，透過電影講堂、光影研學、配音技巧、才藝展示等多項電影文化交流，引導青少年兒童如何從普通話配音當中，發揮想象力及控制表情聲線，瞭解配音行業的工作。

活動吸引來自德國、俄羅斯、塞爾維亞、台灣、廣東、澳門、重慶、天津等多個中國省市、逾2.5萬名7至16歲青少年兒童參與。早前各地參加者需遞交指定影片的配音作品，大會從他們語言掌控、情感表達、配音技術和整體效果四方面進行選拔。

最後選出各地區數名參加者，今天出發齊集北京參加總選拔及研學營。是次活動首設香港區選拔，上月吸引6間本地中、小學，共20多名學生報名，當中不少是第一次接觸配音，他們透過工作坊了解配音技巧後，隨即呈交指定配音作品，經過內地著名配音導演李鳳良、香港著名音樂劇導演陳恩碩等評審後，選出青少年及兒童組各三名「未來之星配音員」。

香港代表最小年僅8歲

因名額所限，香港區派出獲最高分的3名學生，今天到北京接受配音大比拼的總選，他們均來自福建中學附屬學校，年紀最小是只有8歲的廖芷浠、母親是普通話老師的小五生丁尉峻，及由6歲起已為電影動片配音的小六生李芯怡。

福附校長徐區懿華表示，對於3位獲選者均屬該校學生，感到十分榮幸，希望通過電影配音，讓更多學生「樂於開口」，融入普通話的交流氛圍，

3名學生是次獲主辦單位資助北京的食宿開支，校方則以獎學金全額資助他們的機票，以作支持。

左起：李芯怡、廖芷浠、福附校長徐區懿華及丁尉峻均表示，有信心在北京的配音總選獲取好成績。（李盛芝攝）

土生土長挑戰普通話配音

三名獲選代表香港的學生，母語均為廣東話，而總選的配音需以普通話進行，包括自選配音及隨機抽籤的影片配音項目。年紀最小、就讀小二的廖芷浠接受訪問時表示，一星期前才得悉獲選到北京，準備時間非常緊迫，「平日主要在學校和網上學普通話，有時回鄉探親，與親戚溝通都以普通話，慢慢就學會」。

表情多多的芷浠，十分精靈活潑，訪問時經常以各種聲調說話，及扮演鬼馬的表情，「平時看卡通片覺得很奇怪，為何動畫公仔能說話，現在終於知道這就是配音」。她坦言，接觸配音才發現，難度最高是要在短時間內，觀看原音影片，立即代入角色和感受，

在角色的情感有變時，就要加入驚喜、驚訝等表情和聲線，配合語速或口震震的語調說話，過程不容易但很有趣。

日練5小時不言累

本身是游泳校隊、英文校園電台小記者的丁尉峻，母親是小學及幼稚園的普通話老師，從小已學習普通話，曾多次獲相關比賽獎項，「為了準備總選，每天提早至七時就起床，自己練習配音5小時，因為配音講求速度，咬字清晰準確，要求很高，一定要自律練習，若遇到不懂的簡體字對白，就會寫下普通話拼音提醒發音」。

另一獲選者李芯怡，6歲開始至今已參與過20多套電影、廣告、劇集等的粵語配音，但以普通話配音則屬首次，

為了總選，有請教普通話老師糾正讀音，因為最難是內地動畫口形張合速度很快，就好像普通話急口令般說話。

香港區派出獲最高分的3名學生，今天到北京接受配音大比拼的總選。（受訪者提供）

到北京參觀多個名勝

各地配音小精英今早出發到北京後，明天將立即進行總選拔，隨後數天行程豐富緊密，將會到訪國家動物博物館、奧林匹克公園、北京天文館、天壇公園、中國電影博物館等地，8月7日回港。

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