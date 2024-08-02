奧運時間表｜國家隊鄭思維黃雅瓊衝金　乒乓男單樊振東躋身決賽

▲ 鄭思維／黃雅瓊，羽毛球國家隊混雙衝金。

【奧運時間表／鄭思維／黃雅瓊／巴黎奧運／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／何詩蓓／江旻憓】

奧運時間表顯示，港隊爭牌健兒多已完成賽事，共收穫２金２銅。國家隊焦點方面，周五晚上10點上演羽毛球混雙決賽，國家隊鄭思維／黃雅瓊組合坐銀望金，跟南韓金元昊／鄭娜銀爭金牌。

▲ 鄭思維／黃雅瓊羽毛球混雙的晉級路上，未失過一局。（HOY TV截圖）

最新戰果

【17:40】乒乓男單四強，樊振東以4:0力壓擁主場優勢的17歲天才勒布朗（Felix LEBRUN），躋身決賽。

【17:00】乒乓女單，爭取衛冕的國家隊陳夢，直落4局輕取南韓申裕斌先入決賽。

【16:45】羽毛球女雙，國家隊兩組合「陳清晨／賈一凡」、「劉聖書／譚寧」，都在四強戰勝出，決賽上演國家隊內閧，包辦金銀牌。

港隊今2人出戰

周五（2日）港隊有2人出戰，賽艇代表趙顯臻周三（31日）在男子單人雙槳半準決賽以第6名衝線，未能晉級，今日下午4時18分出戰最後一場名次賽。

帆船代表貝俊龍則於晚上6時20分出戰第二日男子單人艇（ILCA 7）賽事。

羽毛球混雙國家隊爭金牌

巴黎奧運羽毛球混雙四強，頭號種子、國家隊的鄭思維／黃雅瓊，直落兩局21:14、21:15，擊敗日本組合渡邊勇大和東野有紗，周五晚上10時10分將會與南韓的金元昊／鄭娜銀爭奪金牌。

男雙八強，國家隊梁偉鏗／王昶直落兩局擊敗印尼組合晉級，下午4時50分出戰4強賽；女雙兩對國家隊組合陳清晨／賈一凡，以及劉聖書／譚寧，都打入四強，分別於是下午2時30分及3時40分出戰。

女單何冰嬌在十六強擊敗印度的辛度晉級，將會與另一國家隊球手、爭取衛冕的陳雨菲爭入4強。

乒乓男、女單上演四強

乒乓男、女單會上演四強，陳夢／孫穎莎分途出擊，迎戰日韓勁敵，力爭包攬女單金、銀牌。陳夢則於周五下午4時50分出戰對南韓申裕斌；孫穎莎則於晚上7時30分出戰，對日本早田希娜。

男單方面，周四險勝日本張本智和的樊振東周五下午5時出戰，對法國主場球手、17歲天才勒布朗（Felix LEBRUN）。

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