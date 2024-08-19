食安新焦點｜食物中或存在有毒重金屬　長期攝入鉛可致兒童智力受損

穀物、肉類和蔬菜等食物是人類飮食不可或缺的部分，並提供了人體成長、修補組織，甚至製造抗體以抵抗疾病所需的重要營養素。然而，食物中可能存在的有毒重金屬，是一個需關注的食物安全課題。重金屬可通過環境污染或食物製作過程進入食物鏈。過去的研究曾發現，英國牛和羊的内臟中有高含量的重金屬。了解食物中重金屬的來源及普遍程度，對保障公共健康尤爲重要。本文將深入探討這個問題。

食物中的重金屬來源

重金屬是在天然存在於環境中的物質，是地殼表面的基礎成分，天然存在於岩石、土壤和水中。當這些重金屬進入泥土和水時，便會輕易被我們食用的植物、動物和水中生物吸收，因此在多數情況下，食物中無可避免含有金屬污染物。

然而，人類活動可大幅增加環境中重金屬的含量，這些活動包括採礦、使用含金屬的肥料、除害劑及除蟲劑，以及各種工業生產活動。若食物在受污染的環境中種植，或在食品生產過程中使用受污染的原材料，這些有害物質便可能在食物鏈中積累，從而對人類健康構成直接威脅。

▲ 重金屬如何進入我們的飲食。

重金屬對健康的不良影響

部分重金屬，例如銅、鉻、錳及硒等，是我們身體正常運作所需的微量重金屬，但一些其他重金屬則對人體沒有功能，即使微量濃度也會對生物有害。長期從飲食中攝入這些重金屬可能導致多種嚴重的健康問題。

在食物中可能存在的金屬污染物中，由於砷、鎘、鉛及汞這四種金屬污染物具有毒性，特別是長期攝入所帶來的影響，因而被世界衞生組織（世衞）列為重大公共衞生問題。長期攝入鉛可引致兒童智力受損和成人血壓升高。汞以多種形態存在，即金屬汞、無機汞和有機汞。有機形態的汞稱爲甲基汞，毒性較無機汞強；攝入甲基汞，尤其是胎兒、嬰兒及兒童，會令其神經系統受損，導致發育遲緩、行為問題及學習障礙。砷和鎘被國際癌症研究機構列為令人類患癌的物質（第1組），表示這些物質可能增加某類癌症的風險。鎘主要積聚在腎臟，或會永久破壞腎功能。攝入大量鎘亦會導致鈣代謝失調，形成腎結石。

食物中重金屬含量的規管

政府及國際機構意識到進食受重金屬污染的食物可能對健康造成的影響，因此制定了相關機制以監察和規管食物中的重金屬含量。聯合國糧食及農業組織和世衞共同設立的國際組織 - 食品法典委員會，已經制定了詳細指引，為不同種類的食品訂定了重金屬的最高含量。

在本港，《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章）訂定了各類食品中金屬污染物的最高含量，對市民健康具有重要意義。為保障公眾健康和促進國際食品貿易，我們一直遵守《實施動植物衞生檢疫措施的協議》的規定，並建議在制訂本港的食物中的金屬污染物標準時，盡可能與食品法典委員會的標準保持一致。此外，食物安全中心（中心）通過食物監察計劃，從進口、批發和零售層面抽取食物樣本進行不同檢測，包括金屬污染物水平。對於不合格的樣本，中心會立即採取跟進行動，以保障市民健康。

食物業界和消費者應做的事

儘管我們無法完全消除這些金屬污染物，但也應將其含量控制在合理可達到的最低水平。食品生產商應遵行《優良務農規範》及《優良製造規範》等良好作業規範。作爲消費者，我們可以盡自己的一份力量，從可靠的零售商購買食物，並保持均衡飲食，避免因偏吃某幾類食物而過量攝入金屬污染物。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。