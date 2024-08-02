倪夏蓮｜GDP全球第1+王子棄王位娶平民王妃 61歲倪夏蓮代表國盧森堡7件事

▲ 61歲倪夏蓮代表國盧森堡，是全球最富裕的國家。

【61歲奧運選手／盧森堡／乒乓球／女單／倪夏蓮／孫穎莎／世一／婆孫戰】巴黎奧運乒乓女單32強，61歲的盧森堡選手倪夏蓮，對戰23歲中國選手孫穎莎，倪夏蓮全程笑住打比賽，休息期間更飲可樂補充體能，賽後更與教練丈夫相吻，相當甜蜜，成為萬千網民追捧的奧運選手。倪夏蓮代表的國家盧森堡也成為網民討論的對象，究竟盧森堡這個國家，你們了解多少？

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盧森堡｜盧森堡人口及首都

盧森堡是歐洲的古老國家，也叫做盧森堡大公園，人口只有22萬，官方語言是法語、德語和盧森堡語，97%居民信奉天主教，6月23日式國慶日。盧森堡被法國、德國、以及比利時包圍起來是内陸國家，首都為盧森堡市，盧森堡政局穩定，社會治安良好，首都盧森堡市曾多次被評為世界上最安全的城市之一。

盧森堡｜全球最富裕的國家

《環球金融》雜誌（Global Finance）今年年初公布了2024年全球最富有國家地區排名，盧森堡位居榜首，該國經以購買力平價（PPP）調整的人均GDP為143,743美元，是全球最富裕的國家。内地《金融時報》分析，盧森堡位於歐洲的中心地帶，該國利用其大部分財富為其人民提供更好的住房、醫療保健和教育。迄今為止，盧森堡人民享有歐元區最高的生活水準。

盧森堡｜兩個大城市

首都盧森堡市與國家同名，是盧森堡最大的城市。位於盧境內南部旁帕依地區的中心，海撥408米，人口約 13.28 萬（2023 年 1 月），是一座擁有1000多年歷史的以堡壘聞名於世的古城。不少國際機構，如歐洲法院、歐洲議會總秘書處、歐洲投資銀行、歐洲金融基金會等都設在此處，還有來自比利時、德國和瑞士等國的上千家大企業和銀行。主要景點有大公府、防禦工事遺址、憲法廣場、金女人像、阿道夫橋等。

阿爾澤特河畔埃施（Esch-sur-Alzette）是盧森堡盧第二大城市，位於大公國西南角，毗鄰法國，人口約 3.66 萬（2023 年1 月）。該市鐵礦石資源豐富，至今仍是盧森堡主要的鋼鐵制造中心之一。該市超過30%的居民是外國人，如今已成為一個繁榮的商業中心。

盧森堡｜盧森堡承認雙重國籍

盧森堡承認雙重國籍，但前提是申請人原籍國家也必須承認雙重國籍。自動獲得盧國籍的主要方式有：出生時父母一方為盧森堡人；在盧出生，父母為非盧森堡籍但一方在盧出生；被盧森堡人領養。成年人申請入盧國籍的基本條件有：在盧連續合法居留並實際居住5年以上，通過盧語考試和盧公民生活知識考試。

盧森堡｜盧森堡醫療保險制度

盧森堡的醫療保險制度十分完善，在盧森堡居民、包括在盧工作的外國人，都必須加入醫療保險體系。加入醫保體系的居民可直接到綜合醫院、專科診所問診。診療費用的返還率有80%、95%、100%三個檔次，醫藥費的返還率有0、40%、80%、100%四個檔次。

盧森堡｜盧森堡風俗習慣

盧森堡人性格溫和、安靜、內斂，不喜與陌生人隨意搭訕或攀談。如上門拜訪，一定要征得受訪者的同意，並按約定時間準時到達。提前赴宴會是不禮貌的行為。在正式社交場合特別註重服飾衣著。在公共場合用餐時，喜歡安靜氛圍，忌大聲喧嘩。

盧森堡人酷愛美食和飲酒，飲食風味融合法國、比利時、意大利和葡萄牙等鄰國特色。傳統食品有阿登火腿、黑豬血香腸、熏豬肉配蠶豆、鹹火腿配酸菜、烤乳豬等，土豆為傳統主食。

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盧森堡｜盧森堡的愛情故事

盧森堡皇室是歐洲10個皇室中最富有，資產高達40億美元。盧森堡大公亨利與大公夫人瑪麗亞（Maria Teresa）一共育有4子1女，其中三子路易斯王子（Prince Louis of Luxembourg），2006年為了迎娶年平民王妃特絲，因為特絲沒有皇室血統，路易斯不惜放棄王位繼承權，成為歐洲家喻戶曉的愛情熱話，可惜兩人結婚10年後宣布離婚，現場版王子與灰姑娘的童話故事破滅。

至於亞歷山德拉公主（Princess Alexandra），2023年正式與法國丈夫Nicolas Bagory舉行婚禮。亞歷山德拉為王室第6順位繼承人，除了通曉6國語言，更曾於聯合國實習。

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