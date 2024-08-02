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巴黎奧運丨土耳其射擊手奧運奪銀爆紅　退役軍官Yusuf Dikec撞樣陳展鵬

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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土耳其銀髮「大叔」Yusuf Dikec近期爆紅！

【巴黎奧運／土耳其／神槍手／射擊運動員／Yusuf Dikec／陳展鵬】奧運熱潮下令不少運動界明星誕生！51歲土耳其銀髮「大叔」Yusuf Dikec於「零裝備」下出戰混合團體10米氣手槍奪得銀牌，單手插袋的型爆姿勢令Yusuf Dikec瞬間爆紅，這位銀牌得主跟TVB小生陳展鵬撞樣！

Yusuf Dikec獲讚揚態度冷靜外，某網民留言問道：「他本質是殺手吧？」，更笑稱土耳其派「殺手」去參賽，網民們紛紛於其社交平台留言致敬，頓變紅人的Yusuf Dikec以手指代槍，重演型爆開槍姿勢「回禮」。

巴黎奧運｜南韓女射擊選手型格開槍爆紅　金藝智腰間小象公仔藏玄機

Yusuf Dikec 重演型爆開槍姿勢。（取自instagram）

巴黎奧運丨第三度出戰奧運

此外，媒體亦對Yusuf Dikec 進行起底，Yusuf Dikec 不但是一位經驗老到的射擊選手，他更是土耳其憲兵隊高級准尉（Senior Chief Warrant Officer in the Turkish Gendarmerie）退役軍官，難怪擁有一手好槍法！

Yusuf Dikec的出戰經驗豐富，他曾摘下2014 年世界射擊錦標賽男子25公尺中火手槍、男子 25 公尺標準手槍金牌、男子 10 公尺空氣手槍銀牌以及男子 25 公尺標準手槍團體銅牌。過往Yusuf Dikec曾出戰奧運，包括2012倫敦奧運以及2016年里約奧運。

賽後Yusuf Dikec接受土耳其電視台訪問時說：「我是天生的槍擊手，不需要任何裝備。裁判員見到有些意外，但是過去我也是以這樣子參加比賽，拿過不少冠軍。我習慣在開槍時張開雙眼，集中注意力瞄準目標，這就是我的成功之道」。

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