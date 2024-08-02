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巴黎奧運丨51歲土耳其大叔一夜爆紅 首開腔回應「零裝備」原因 私下原來是貓奴

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【巴黎奧運／土耳其／神槍手／射擊運動員／Yusuf Dikec／零裝備/軍官／銀牌/貓奴】於巴黎奧運射擊比賽中，憑「零裝備」上場的土耳其代表選手Yusuf Dikec一夜爆紅後，外界紛紛好奇他何解可以如此輕鬆上陣便能於射擊賽事中奪得銀牌。對此，他亦首開腔回應，原因竟是非常簡單。事實上，外表似「殺手」的大叔，其個人IG亦揭露他私下反差萌極大，尤其鐘愛一小動物。

最新影片:

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

51歲的土耳其射擊運動員Yusuf Dikec和女拍擋Sevval Ilayda Tarhan早前在巴黎奧運10米氣手槍混合團體金牌賽中，以16比14，兩分之差落敗塞爾維亞組合，最終只獲銀牌。儘管未能奪「金」，但Yusuf Dikec賽事中「零裝備」卻令他自己大出風頭。

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相關報道: 巴黎奧運丨51歲土耳其前軍官 「零裝備」插褲袋輕裝上陣　奪奧運銀牌一夜爆紅全球

對於不少人好奇他何解可以如此輕鬆上陣? Yusuf Dikec事後亦首開腔回應，指原因非常簡單，全因上天賜予的天賦，豪言: 

我不需要特別裝備，我是一個天生射手。

Yusuf Dikeç 走紅後亦瞬被起底，51歲的他私下原來是一名貓奴，其個人IG亦有分享與寵物貓的合照，對比他粗獷大叔的外型，反差萌極大。巴黎奧運官方事後亦讚揚Yusuf Dikec 與另一因冷面而走紅網絡的南韓射擊手金藝智為「奧運射擊明星」。

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同場加映:南韓女射擊選手金藝智 

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