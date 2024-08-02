巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病

▲ 17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女，身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病。

【巴黎奧運／奧運／全紅嬋／跳水／國家隊／奧運金牌】巴黎奧運女子雙人10米跳水決賽，中國代表全紅嬋夥拍陳芋汐奪得金牌，兩人同步施展「水花消失術」震驚不少外國網民。全紅嬋在上届東京奧運摘金後一戰成名，當時她透露將獎金寄回老家讓媽媽治病，原來這位小妮子的身世悲慘，奪金之路亦並非一帆風順。

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全紅嬋｜出身貧困家庭 母親歷嚴重車禍

17歲的全紅嬋來自廣東湛江麻章區，家境清貧，父母都是農民。2017年，全紅嬋媽媽騎電動單車時遭遇車禍，被撞斷肋骨。由於事發時全紅嬋媽媽被捲進貨車底被嚇到，導致留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡。

全紅嬋｜哥哥為養家輟學 弟妹同練跳水

全紅嬋在家中排行第三，對上有一兄一姊，對下有一弟一妹，一家收入全靠爸爸及20歲出頭的哥哥，哥哥為了養家，中二開始已沒有繼續升學。家中除了全紅嬋之外，其妹妹全紅桃、弟弟全進鵬也是跳水好手，兩人跟隨姊姊的啟蒙老師郭藝學習。

弟妹年紀小小有「奧運夢」，全紅桃及全進鵬向姊姊請教「零水花」秘技，「姊姊會教我做動作時腳怎樣蹬直，怎樣壓水花，手不要那樣做」。

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全紅嬋｜家人拒收外界捐款禮物

全紅嬋曾表示，希望贏取獎金救病母，在她一跳成名後，其破舊的老家擠滿朝聖的人潮，甚至有不少親戚到訪，政府官員和企業向其送錢、送物資。全紅嬋亦收到不少廣告商邀約代言，卻不想「搵快錢」，竟推掉所有廣告。

有傳全紅嬋成名後獲多達3000萬獎金，其哥哥早前闢謠「根本沒有這個事」，又指不好奇亦不會過問妹妹有多少獎金。其父母亦表示不希望靠全紅嬋的名氣坐享其成，「不想消費女兒的榮耀」，因而拒收外界捐款及禮物，繼續回農村種果樹，養活一家7口。

全紅嬋｜克服發育期背後煎熬

3年前的東京奧運 ，全紅嬋以年僅14歲之齡，贏得單人跳水十米台金牌。然而奪金之後，全紅嬋迎來發育期，身體上的變化令她一時難以適應，從而產生巨大的心理壓力。

全紅嬋的教練陳若琳在央視節目中提到，全紅嬋每天都被「207」的高難度動作折磨。「207」是指出向後翻騰3周半抱膝，難度係數3.3，是女子高台跳水極高難度動作。全紅嬋亦感嘆，「怎麼也回不到年輕的感覺了，動作越來越沉重了，覺得沒有那麼輕鬆吧，完成的高度很低」。

陷入低潮的全紅嬋曾表示，「如果我不跳水，大家還會喜歡我嗎？」 。不過她努力克服發育期難關，朝著目標進發，在巴黎奧運再度奪得金牌，成為奧運雙冠王。

全紅嬋｜傳被跳水皇后郭晶晶為契女

有內地傳媒報道，郭晶晶去年底收全紅嬋為契女，更出手解決出身寒門的問題，希望她能在更好的環境下繼續發展跳水。全紅嬋今次在巴黎奧運奪得女子雙人10米跳水金牌後，郭晶晶為全紅嬋及陳芋汐拍照，全紅嬋其後走到郭晶晶面前，對住手機鏡頭送吻，見兩人關係十分親密。

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