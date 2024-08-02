新公屋改名｜北部都會區兩屋邨2026年入伙 命名比賽優勝者可獲$3000獎金【附比賽詳情】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【北部都會區/公屋/北都屋邨命名比賽/古洞北第19區/粉嶺北第15區東】北部都會區將有不少公共屋邨落成，包括粉嶺、古洞、羅湖，以及元朗區北部及洪水橋等，總面積約300平方公里。發展局日前公布，古洞北及粉嶺北兩個公共屋邨，最快將於2026年入伙。房委會及北部都會區統籌辦事處舉辦「北都屋邨命名比賽」，每個屋邨命名的優勝者可獲得港幣3,000元現金獎，比賽由即日起至9月15日截止。
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北都屋邨命名比賽｜比賽規定
參賽者須符合下列三項規定︰
- 為古洞北第19區或／及粉嶺北第15區東公營房屋屋邨創作屋邨的中文名稱
- 每名參賽者只能就每個屋邨命名提交最多一份參賽表格，否則取消參賽資格
- 參賽者須為每個屋邨建議名稱附上一段不多於200字的說明，扼要描述命名理念
北都屋邨命名比賽｜命名的屋邨
1. 古洞北第19區公營房屋用地
預計於2026至2027年分階段落成。該用地將可興建12座住宅，提供約9,000個公營房屋租住單位，容納23,000人。
2. 粉嶺北第15區東公營房屋用地
預計於2026年第一季至2027年第一季分兩期落成，將興建6座住宅，可提供約6,100個公營房屋租住單位，容納約15,000人。
北都屋邨命名比賽｜比賽日間表
|2024年8月1日至9月15日
|接受報名
|2024年9月至12月
|遴選
|2024年12月至2025年1月
|公布結果
北都屋邨命名比賽｜報名及遞交方法
下載報名表格【按此下載】並填妥相關資料，再電郵至北部都會區統籌辦事處的電子郵箱nmenc@devb.gov.hk
北都屋邨命名比賽｜獎項
兩個屋邨各設優勝者一名，各可獲得港幣3,000元現金獎。得獎建議將會作為未來房委會為相關屋邨命名的參考。
北都屋邨命名比賽｜評審標準
評審小組會根據以下準則作為評審標準：
|評審標準
|比例
|名字
|50%
|理念
|50%
北都屋邨命名比賽｜命名限制
比賽包含條款，包括限制命名的用字，參加者必須確保其參賽作品：
- 沒有侵犯他人版權
- 不含有宣傳商業或政治元素
- 不應與現有的屋邨名稱相同，亦盡可能避免使用名人或機構／組織的名稱
- 不含有違反國安法成分
- 不含淫褻、粗言穢語、暴力、誹謗等成分
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