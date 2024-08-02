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巴黎奧運｜滑浪風帆港將馬君正、鄭清然無緣獎牌　風帆總會ig直播賽事

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發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（世界帆船聯合會圖片）

巴黎奧運，滑浪風帆iQFoil完成初賽，兩名港隊代表鄭清然、馬君正，總成績分別排在男、女子組第13及第14位，無緣獎牌系列賽。本地未有電視台轉播比賽，中國香港滑浪風帆會在社交平台直播比賽實況。

滑浪風帆在巴黎馬賽進行賽事，二人周四（1日）原定進行5輪賽事，但受風速影響，最終僅進行了3輪。

馬君正及鄭清然均首次出戰奧運，其中馬君正在14場賽事中，其中5場打入前10位，惜總成績排第14位；至於鄭清然，其中6場躋身前10，第7場更加首名衝線，惟只能排第13名，兩名港將皆未能取得總成績前10，無緣打入獎牌系列賽。

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政府購入今屆奧運轉播權，本港4個免費電視台直播賽事，惟昨日擬因海上運動直播有訊號限制，滑浪風帆賽事未有電視台直播。中國香港滑浪風帆會在Instagram開直播，解說即時賽況，從風帆會ig限時動態所見，直播有近250人觀看；另有多名本港滑浪風帆運動員擔任旁述解答觀眾疑問，包括比賽規則、計分方式等。

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