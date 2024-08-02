林峯澳門演唱會宣布加場　阿峯預告稍後將再推新歌

▲ 《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》

林峯自宣布9月於澳門開4場《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》引熱話，門票從本周一（7月29日）早上10時起接受信用卡優先訂購，坊間反應相當熱烈，更出現網絡大塞車，結果不消半日已火速售罄。

在本周一上午，門票於售票網優先訂購，迅即出現一片搶飛熱，導致網站一度癱瘓，有粉絲輪候數小時卻撲飛失敗，網上亦出現炒飛情況，最貴票價的1680元門票被炒貴至少逾千元一張。

林峯為免讓大家捱貴飛，與主辦方決定加場，在今日宣布在9月13日加開一場，加場門票將於8月5日連同原先4場一同公開發售。

▲ 《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》

林峯：唔會令大家失望

對於澳門個唱反應熱烈，林峯表示：「收到公司通知優先門票已經賣晒，反應當然係好興奮，所以今次演唱會絕對唔會令大家失望，期待9月到時見！」

林峯在今年共推出3首全新廣東作品《無傷大雅》、《遺憾美》及《愛在三千的宇宙》，當中《無傷大雅》更成三台冠軍歌，另一冠軍歌《愛在三千的宇宙》則屬TVB劇集《家族榮耀之繼承者》主題曲，阿峯預告稍後將再推新歌。

▲ 《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》

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