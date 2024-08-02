張家朗奪金丨張家朗女友以後備身份參加奧運未能參戰　Solène Butruille感不滿：我嬲晒全世界

▲ 張家朗女友感不滿在東京奧運未能落場。

【張家朗/劍神/張家朗女友/巴黎奧運/花劍/奧運金牌/港隊/香港運動員】「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍，為港爭光，全城大讚他是香港人驕傲！早前家朗被發現已「封盤」，現時女友為法國劍手Solène Butruille。

早在去年，他與隊友吳諾弘等曾被傳媒拍到去居酒屋，當時家朗身邊有位外籍金髮美女，他更搭住女方背部，舉止親蜜。

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張家朗女友丨當家朗背後女人

家朗今次在巴黎奧運奪金後，眾人紛紛恭喜劍神，而家朗的「求生意識」十分強，在限時動態最率先轉發正是女友Solène Butruille的恭賀，女方更連出3個帖文賀男友，其中一個更形容男友是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。

本身是法籍運動員的Solène Butruille也轉發一張奧運工作證，上面寫著她的崗位為「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」似乎全力支援男友。

▲ 張家朗與法籍女友Solène Butruille

張家朗女友丨Solène Butruille文武雙全

Solène Butruille除是劍手外本身也讀醫科，可說能文能文，她的IG也有不少泳照，身材相當好，樣貌及身材均屬女神級。

根據資料顯示，1997年11月出生、26歲的Solène Butruille，現時在巴黎第五大學攻讀醫科，更是法國武裝部隊運動員，而她在2021年和張家朗一起參加東京奧運！

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張家朗女友丨後備身份參加東奧

在東京奧運家朗首次奪得奧運金牌，一劍成名，惟對Solène Butruille是一生難忘的痛苦，皆因當時她以後備身份參加東京奧運，但全程未有被揀選落場對戰，連揮一劍都冇機會，完全未能大展身手，難怪令她大感不滿。

Solène Butruille去年受訪說：「即使我認為我應該成為劍擊隊的一員，並且取得了所需的成績，但是教練們並沒有選擇我參加比賽，他們選擇了更有經驗的人，是難受的。我本來認為可以做得更多去展現自己，但我太年輕了，作為後備，太可怕了。」

她再說：「當時我對整個世界感到憤怒，我去了日本，但沒有去運動員村，這對我說是一種不公平，我不想在巴黎奧運再經歷同樣的事情。」

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張家朗女友丨因哥哥而學劍擊

同樣打花劍的Solène Butruille曾在2022年世界團體錦標賽上獲得了第三名，根據國際擊劍總會（FIE）官網資料顯示，Solène Butruille在花劍女運動員中，世界排名第77位。

Solène Butruille在訪問中指因小時候見哥哥學劍擊，即有樣學樣，在7歲開始學劍擊，惟學習首4年感到乏味，但因父母說不能半途而廢，之後慢慢開始愛上劍擊：「11歲前我的表現很糟糕，每次出賽都是含淚完成，但我仍堅持下來。」出戰無數的她更曾兩度腳踝骨折。

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