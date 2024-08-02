巴黎奧運｜中國19歲男飛魚潘展樂破世界紀錄100自奪金　曾揚言「比孫楊快就夠｣霸氣回應藥檢問題

▲ 中國19歲男飛魚潘展樂破世界紀錄100自奪金，曾揚言「比孫楊快就夠｣，霸氣回應藥檢問題。

【巴黎奧運／潘展樂／中國男飛魚／游泳／世界紀錄／奧運紀錄／奧運冠軍／奧運會／藥檢／孫楊】巴黎奧運男子100米自由泳游決賽於（1日）凌晨舉行，中國隊19歲潘展樂以46.40秒的成績奪得本届奧運首金，更打破由自己保持的世界紀錄和奧運紀錄。在賽後記者會上，潘展樂正面回應頻繁藥檢一事。

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潘展樂游泳奪金一雪前恥

綜合内地媒體報道，潘展樂以46.40秒在今屆巴黎奧運男子100米自由泳游決賽中奪得金牌，並打破世界紀錄和奧運記錄。在賽後採訪中，他提到曾遭到其他國家選手的無視，透過這次比賽一雪前恥。

就是感覺有點看不起我們，能説嗎？今天終於把他們所有人都拿下了！

正面回應頻繁藥檢

先前，《紐約時報》一直針對中國游泳隊在禁藥議題上做文章，而在賽後記者會上，有記者向潘展樂發難：「在這次比賽中，中國游泳隊受到了很多關注。我想知道，當你自己的檢測結果沒有呈陽性前，是否很難打消周圍對你所在團隊的懷疑？」對此，潘展樂霸氣回應：

去年我接受了29次檢查，從來沒有1次陽性。今年我們從冠軍賽開始，就是5月份到7月，也是有21次檢查，也沒有1次陽性。今天是我來這邊第2次檢查，就是賽內檢查。接下來，期待結果吧。

當被問到頻繁藥檢的影響時，他表示無懼藥檢，「沒甚麼影響，因為他們都是在規定的時間和規則以內抽我們。所以說沒甚麼大不了的。」

隨後有記者問到，該次比賽的發揮對他自己及中國游泳隊的意義時，潘展樂則表示，「其實這枚金牌對我的意義不太大，因為生活還得繼續。但對於我們國家來説，這枚金牌的意義是非常大的，因為是中國人第一次在另一個項目上突破歷史。」

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拒絕粉絲1要求獲讚

在巴黎奧運男子100米自由式頒獎典禮結束後，潘展樂走向觀眾席，有現場觀眾持一面小型五星紅旗，向潘展樂索要簽名，他立刻拒絕並表示國旗不能簽，轉而舉起觀眾的手機與他們合影，高情商的互動獲得網民大讚。賽後，他亦在微博發文稱，

我不是一個人在戰鬥，背後是強大的中國隊！大家的期望，我在下水前的一刻感受到了。我的這塊金牌，獻給偉大的祖國！

破紀錄或命中注定

據了解，潘展樂2004年8月出生於浙江溫州，4歲時就因良好的身體素質被選入市少年游泳學校。他的啟蒙教練葉信指，潘展樂是他在游泳學校時招收的第二批學生，個子高、手臂長、柔韌性好，感覺是塊練游泳的好材料。

在2014年舉行的浙江省運會上，剛滿10歲的潘展樂在5天比賽就拿下7面金牌，包括50米、100米、400米自由泳和200米混合泳及3項接力，每場比賽都領先對手好幾個身位。當被內媒記者問及「準備拿幾塊金牌」時，他直言「什麽都想拿」，更把泳壇名將孫楊當作偶像和未來目標，稱「比孫楊快就夠了」。

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此外，葉信還透露，「潘展樂這三個字，在溫州話里的發音就是『破紀錄』，小時候破溫州市紀錄和浙江省紀錄，去年杭州亞運會打破亞洲紀錄，今年他又先後破了世界紀錄和奧運紀錄，他就是破紀錄的代名詞！」

再過2日潘展樂即將迎來20歲生日，在出征巴黎前他說，「爭取在20歲生日那個混接決賽接棒游進46秒」。根據巴黎奧運賽程安排，潘展樂接下來還將參加男子50米自由泳等項目的比賽。

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