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在職媽媽好幫手　三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃

特約

發布時間： 19 小時前

最後更新： 19 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

好多在職媽媽同時身兼一家之「煮」，掌管家人的飲食健康，放工趕去買餸煮飯已成日常，但趕到街市時很多檔口已收工，轉去超市買選擇亦不多。身為在職媽媽，很需要一位好幫手，可以儲存大量食材，同時能保持食物新鮮，現在向大家介紹這位好幫手，就是三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃（亮麗香檳）MR-WX47LF-F-H，即時實測其保鮮能力及超大容量，如何可以滿足到全家人不同的需要。

龐大儲存容量 夠慳電又環保

為了解決未能每天到街市購買新鮮食材的問題，不少在職媽媽會預先購買多日的食材儲存在雪櫃內，但在寸金尺土的香港，雪櫃尺寸也有不少限制。三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃MR-WX47LF-F-H，只有約1.7米高（1696高 X 650闊 X 709深），外形纖巧，適合香港人的家居環境，而且容量也非常大，高達371公升，擺放大量食材都輕易而舉；間隔多兼且每個保鮮室間隔獨立，各設獨立的控溫系統，可按不同食物所需而調較溫度，以確保食物新鮮。雪櫃作為家中長期運作的電器，三菱電機六門變頻環保雪櫃榮獲一級能源效率標籤，真正慳電又環保。

三菱電機MR-WX47LF有亮麗香檳色（如圖）和清麗雪白兩種顏色選擇，美觀時尚又貼心實用。

雪櫃間隔多，兼且間隔獨立及設有獨立控溫系統，有助不同食物保持鮮味。

肉類新鮮鎖肉汁 快速解凍夠省時

「瞬冷藏」保鮮功能可保持魚類和肉類新鮮，為大家實測一下「瞬冷藏」功能，將肉放入雪櫃的冷藏室下層保鮮盒，並於3天後取出，肉質仍然鮮嫩。

若想將食物保存更長時間，可使用「瞬冷凍・軟急凍」功能，利用過冷卻現象，讓食物內的水份瞬間形成幼細冰粒，同時鎖住食物水份及鮮味，約可保存2至3星期，而且解凍時間亦比一般從冷凍室取出的食物快，只需約5至15分鐘便可將肉類解凍兼輕易切開，同時能保持肉類質感，又可以大大縮短處理冷凍肉類的時間。放工回家便能快速煮靚餸，簡直是在職媽媽的恩物。

使用「瞬冷藏」功能，肉類可保存大約3至7日，保持食物新鮮。

使用「瞬冷凍・軟急凍」功能的肉類（左），相比起一般儲存於冷凍室的食物（右）能夠保持食物本身的水份及質感，鎖住鮮味。

解凍時間只需約5至15分鐘，肉類便可輕易切開，大大縮短預備食材時間，令煮食更輕鬆方便。

三色LED令蔬菜繼續生長

肉類可以保鮮多天，蔬菜又如何呢？如果不能每天到街市購買新鮮蔬菜，這部雪櫃就可以幫到手。由於蔬菜收割後仍然具有生命力，而這部雪櫃（MR-WX47LF-F-H）最下層的蔬果室特設的三色LED，有助促進光合作用，令蔬菜繼續生長，提高蔬菜維他命及葉綠素含量。以後就算蔬菜要存放多天，都可以保持新鮮，解決在職媽媽不少煩惱。

為了對「維他命C製造工廠」功能進行測試，先將一個椰菜切開兩半，一半放入黑色尼龍袋阻擋三色LED光源，並與另外半個椰菜一起放入雪櫃蔬果室，10日後取出，發現被三色LED照射過的椰菜仍然保持翠綠及充滿水份，而從尼龍袋取出的椰菜則因沒有被三色LED照射而變得又黃又乾。

透過三色LED有效促進光合作用，蔬果保持新鮮翠綠。

經測試10日後，三色LED照過的椰菜（左）仍然保持翠綠及充滿水份，而沒有照過三色LED的椰菜（右）則變得暗黃枯乾。

設計方便又貼心

另外，自動製冰器的設計亦相當貼心，全部配件均可拆卸清洗，保持乾淨衞生；雪櫃更採用輕觸式屏幕設計，無需打開雪櫃都可輕易操控多種保鮮及冷凍功能，簡單易操控，簡直是在職媽媽的好幫手。

採用輕觸式屏幕，不用打開雪櫃便可操控多種保鮮及冷凍功能，快捷方便。

了解更多產品資訊：https://bit.ly/4dm7aIc

（特約）

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