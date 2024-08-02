育兒心得丨兒子10年不跟爸爸說一句話 港媽透露丈夫做錯一件事關係決裂
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最後更新： 2 小時前
媽媽溫婉嫻熟，待人熱誠，樂於助人，是我最喜歡親近的好友。
這天，她囑咐傭人姐姐準備了我最喜愛的餸菜，我笑說她是把我寵壞了。可以想像，這位媽媽對待丈夫和兒子必然是體貼入微吧！
未幾，她的丈夫下班回家。他是那種不苟言笑，即使不說話也會散發出威嚴氣場的類型。不旋踵，那位廿來歲的帥哥兒子也下班回來了，年輕人有禮地跟我問好後，就直接跑回自己的房間裏，直至晚飯時間才再露面。這年代的年輕人都是這個模樣吧，他們的世界我們又曉得多少？
晚飯的氣氛卻異常詭異，全程就只有女友和我發言，她的丈夫和兒子都是一言不發的，各自垂頭吃着飯。我在插科打諢的東拉西扯一輪，自覺像個小丑呢！年輕人率先吃罷，又迅速跑回房間去。
女友終於和盤托出：「唉，佢哋兩父子已經好耐無交談囉！」我好奇地問：「咁嘅情況有幾耐？」女友輕歎：「唉，都有十年囉！」天！這十年以來，這位媽媽就像是丈夫和兒子之間的磨心，幫他們傳話，同時要承受父與子時有發洩的脾氣。
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究竟發生了甚麼事？事源兒子17歲那年，有朝早他氣急敗壞地找媽媽：「媽，我個電腦呢？全部唔見晒！」丈夫在旁幽幽地說：「你毋須找喇，你寫悔過書啦，答應以後唔打機啦，咁我就會還番部電腦俾你！」
兒子沒有寫悔過書，從那天開始，他就再沒跟爸爸說過一句話了。
不諳電腦的爸爸，粗暴地奪走了兒子的電腦，累得他當天交不了功課，須知道電腦就是年輕人的人生！
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撰文 : 鄧藹霖