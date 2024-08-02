  • 31°C
香港時間 : 202482日 (五) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得丨兒子10年不跟爸爸說一句話 港媽透露丈夫做錯一件事關係決裂

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《世上只有爸爸好》劇照

媽媽溫婉嫻熟，待人熱誠，樂於助人，是我最喜歡親近的好友。

這天，她囑咐傭人姐姐準備了我最喜愛的餸菜，我笑說她是把我寵壞了。可以想像，這位媽媽對待丈夫和兒子必然是體貼入微吧！

未幾，她的丈夫下班回家。他是那種不苟言笑，即使不說話也會散發出威嚴氣場的類型。不旋踵，那位廿來歲的帥哥兒子也下班回來了，年輕人有禮地跟我問好後，就直接跑回自己的房間裏，直至晚飯時間才再露面。這年代的年輕人都是這個模樣吧，他們的世界我們又曉得多少？

晚飯的氣氛卻異常詭異，全程就只有女友和我發言，她的丈夫和兒子都是一言不發的，各自垂頭吃着飯。我在插科打諢的東拉西扯一輪，自覺像個小丑呢！年輕人率先吃罷，又迅速跑回房間去。

女友終於和盤托出：「唉，佢哋兩父子已經好耐無交談囉！」我好奇地問：「咁嘅情況有幾耐？」女友輕歎：「唉，都有十年囉！」天！這十年以來，這位媽媽就像是丈夫和兒子之間的磨心，幫他們傳話，同時要承受父與子時有發洩的脾氣。

同場加推：父親促進親子關係的7個方法

點擊圖片放大
+6
+5

究竟發生了甚麼事？事源兒子17歲那年，有朝早他氣急敗壞地找媽媽：「媽，我個電腦呢？全部唔見晒！」丈夫在旁幽幽地說：「你毋須找喇，你寫悔過書啦，答應以後唔打機啦，咁我就會還番部電腦俾你！」

兒子沒有寫悔過書，從那天開始，他就再沒跟爸爸說過一句話了。

不諳電腦的爸爸，粗暴地奪走了兒子的電腦，累得他當天交不了功課，須知道電腦就是年輕人的人生！

TOPick一分鐘
多啦A夢巡迴特展精華遊　必影135組趣怪造型+12米高巨型雕塑

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 育兒心得

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果