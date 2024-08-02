巴黎奧運丨港乒一哥與內地妻組幸福家庭　黃鎮廷用6個字撃退戀愛危機

▲ 「港乒一哥」黃鎮廷有幸福家庭！

【黃鎮廷/乒乓球/巴黎奧運/港隊/香港運動員】「港乒一哥」黃鎮廷（阿廷）夥拍杜凱琹在乒乓球混雙以第4名完成，並在男單以局數1比4不敵國家隊樊振東，32強止步，結束其在今屆奧運的賽事。

阿廷的妻女也有到場館支持，阿廷曾表示今屆有女兒作最強後盾，令自己的信心和鬥志大增！阿廷的老婆也成為焦點，皆因黃太Stella有不錯的顏值，難怪可以「收服」阿廷！

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巴黎奧運丨黃鎮廷與內地妻組幸福家庭

現年32歲的阿廷在2019年與內地女友Stella拍拖，並在2022年結婚，女兒在去年7月出世。

在巴黎奧運舉行前，阿廷兩夫妻為女兒舉行一歲生日會，囡囡面圓圓，十分趣緻。而Stella亦不時會在小紅書分享丈夫與女兒的互動畫面呢！

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巴黎奧運​​​​​​​丨黃鎮廷撃退戀愛危機

觀眾看到阿廷在乒乓球場上奮力揮球拍，而他在戀愛期間柔情一面就在Stella的小紅書內曝光，真是「閃到爆」！

Stella與阿廷拍拖約半年時，她就考一考男友：「親愛的XXX先生，針對您與您女朋友從2019年3月19日到2019年10月20日總共215天，我們將對您進行一次戀愛調查，請您如實回答一下問題，您的女朋友表示她不會生氣。」

Stella問：「你覺得自己的女朋友有甚麼何缺點？」阿廷就「教練」上身，指女友不夠成熟、欠缺拼搏精神。他後來又形容女友性格單純、善良、幼稚、沒心機、開朗、體貼、任性。

當Stella問阿廷最想向她說的一句話，阿廷就相當醒目，以一句「我會好好愛你」來回覆，相信Stella一定甜在心頭！

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