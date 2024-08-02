持刀傷人｜與父爭執後刺傷貌似父親保安　男生認罪判感化1年

▲ 區域法院(資料圖片)

18歲自閉症男生疑於政總外持刀刺傷1名保安，早前承認1項有意圖傷人罪，男生求情時指與父親因學習問題爭執後，欲向1名貌似父親的保安員發洩，今（2日）於區域法院判刑。暫委法官判刑時指，被告重犯機會低，加上已還押約9個月，判被告接受感化1年。

男被告梁凱華（18歲，學生），早前承認1項有意圖傷人罪。暫委法官引述求情指，案發前被告因被其任職保安員的父親要求學習英文，但其父不明白被告在語文學習上有異常困難，被告最終與父親發生衝突，被告感到氣憤但不懂如何解釋，於是向1名貌似父親的保安員發洩。

暫委法官指，精神科報告顯示被告有自閉症，感化令報告顯示被告有悔意，建議判處1年感化令。

暫委法官判刑時指，考慮本案情況及被告犯案背景等所有因素下，認為本案適宜以30個月作為量刑起點，基於被告認罪及服刑時行為良好的減刑因素，被告實際需服刑約13個月。暫委法官續指，被告重犯機會低，考慮被告已還押約9個月，判被告接受感化1年。

案情指，被告於2023年10月4日，被告在政府總部2樓保安亭外，手持11厘米長水果刀行近周姓保安員但被推開，被告遂用刀刺向另一名劉姓保安員，劉左前臂等部位擦傷流血，被告最終被兩名保安員及途人合力制服。

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