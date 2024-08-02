  • 31°C
香港時間 : 202482日 (五) 13:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

持刀傷人｜與父爭執後刺傷貌似父親保安　男生認罪判感化1年

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

區域法院(資料圖片)

18歲自閉症男生疑於政總外持刀刺傷1名保安，早前承認1項有意圖傷人罪，男生求情時指與父親因學習問題爭執後，欲向1名貌似父親的保安員發洩，今（2日）於區域法院判刑。暫委法官判刑時指，被告重犯機會低，加上已還押約9個月，判被告接受感化1年。

男被告梁凱華（18歲，學生），早前承認1項有意圖傷人罪。暫委法官引述求情指，案發前被告因被其任職保安員的父親要求學習英文，但其父不明白被告在語文學習上有異常困難，被告最終與父親發生衝突，被告感到氣憤但不懂如何解釋，於是向1名貌似父親的保安員發洩。

童學園
DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

暫委法官指，精神科報告顯示被告有自閉症，感化令報告顯示被告有悔意，建議判處1年感化令。

暫委法官判刑時指，考慮本案情況及被告犯案背景等所有因素下，認為本案適宜以30個月作為量刑起點，基於被告認罪及服刑時行為良好的減刑因素，被告實際需服刑約13個月。暫委法官續指，被告重犯機會低，考慮被告已還押約9個月，判被告接受感化1年。

案情指，被告於2023年10月4日，被告在政府總部2樓保安亭外，手持11厘米長水果刀行近周姓保安員但被推開，被告遂用刀刺向另一名劉姓保安員，劉左前臂等部位擦傷流血，被告最終被兩名保安員及途人合力制服。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

罪案 社會矛盾 文學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果