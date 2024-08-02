巴黎奧運｜鄧俊文發文訴說謝影雪3年辛酸　感恩美好完成二人最後奥運

▲ （港協暨奧委會圖片）

「鄧謝配」羽毛球混雙不敵南韓，8強止步，二人賽後接受訪問時雙雙落淚，感謝對方支持。鄧俊文昨日（1日）在社交平台發文表示，今次奧運雖然未能完成終極目標，但感恩最後可以美好地完成二人最後一次奥運。

鄧俊文憶述，3年前東京奧運後，與拍檔謝影雪已有放棄，不再以「鄧謝配」上場的念頭。他指，今次奥運周期比較特別，只相差3年時間，期間發生了很多事影響他，「對好多人嚟講3年可能眨吓眼就過去，但係對我嚟講依3年發生嘅事真係太多太多，無論屋企或者球場上都遇上我沒法面對嘅事情」。

鄧俊文形容，最低潮的時候「真係差到好似唔識打波咁」，當時對他來説，自己甚至配不上參加奥運，「嗰種挫敗感只有我哋先會明白」，稱要重新開始不是易事。

鄧俊文形容拍檔謝影雪為「鐵人」，3年間謝多次受傷，鄧俊文每次都在旁邊看著她治療，慶幸謝每次都沒有放棄，做好本份、保持初心。鄧俊文又形容，「夾左咁多年條路真係一d都唔好行」，很多人可能遇到一次挫敗已經會放棄謝影雪更不只一次受傷，感恩最後可以美好地完成二人最後一次奥運。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】