巴黎奧運︱21歲女飛人角逐田徑100米　國家漏報名慘失參賽資格崩潰：我努力了4年！

▲ 21歲女飛人角逐田徑100米 國家漏報名慘失參賽資格崩潰：我努力了4年！

【巴黎奧運/田徑/短跑100米/漏報名/Favour Ofili/尼日利亞】辛苦4年出席奧運，卻被國家擺大烏龍是怎樣的體驗？巴黎奧運田徑賽事今日開始，首先是女子100米預賽，來自尼日利亞的21歲女跑手Favour Ofili，原應參加巴黎奧運田徑100米、200米及4×100米賽事，結果在賽前竟驚悉國家沒幫她報名，慘失100米跑參賽資格。她事後在社交平台痛批尼日利亞田徑總會和奧委會，坦言若負責人不承擔責任，她將無法再信任這2個組織。

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據外媒報道，擅長短跑和接力賽的21歲尼日利亞女跑手Favour Ofili，在2022年英聯邦運動會獲得女子200米銀牌，取得參加巴黎奧運會的資格。她原本將出戰田徑100米、200米及4×100米賽事，但直至賽前才驚悉自己無緣角逐百米跑，原因是尼日利亞田徑總會和奧委會竟然沒幫她報名。

Ofili周三（7月31日）在Instagram發文控訴：

剛得知我不能參加本届奧運100米跑，我感到非常遺憾。我獲得了參賽資格，但尼日利亞田徑聯合會（AFN）和尼日利亞奧委會（NOC）竟然沒幫我報名！為了這個機會，我努力訓練了4年……到底是為了甚麼？

她更爆料，上屆東京奧運會，因尼日利亞田徑聯合會、田徑運動發展中心和尼日利亞奧委會，沒有為運動員提供藥物檢測資金，導致有14名符合參賽資格的尼日利亞運動員因藥檢次數達不到賽事要求而無法參賽；其中就包括Ofili，她失去了本應首次參加奧運會的機會。

Ofili嚴肅表示，「如果不追究那些搶走我這個機會的人的責任，那麼這兩個組織，以後都不再值得信任！」，最後更在文中貼出無奈的表情符號：「下個項目是200米，希望我能參加。」

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尼日利亞體育部長下令徹查事件

事件引起軒然大波，尤其激怒了一衆尼日利亞體育迷。該國體育發展部長、參議員John Enoh發出聲明指，尼日利亞田徑聯合會有保證將Ofili的名字分別列入了女子100米、200米及400米接力賽的奧運名單中，目前正在等待奧委會解釋。

對此，尼日利亞奧委會副會長又表示，正在積極尋找問題所在，已將賽果和資料傳給世界田徑組織。而負責制定起跑名單的世界田徑組織證實，Ofili只有2場比賽的參加資格，分別是女子200米和4x100米接力賽。

目前，尼日利亞體育部長已下令徹查事件，必須「徹底制裁」犯錯人士，甚至禁止參與田徑事務。

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