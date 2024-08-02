靚媽精明眼｜台灣消基會檢測行李箱4成不合格 推介6款高性價比耐用名單
撰文： 黃諾韶
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
暑假是親子旅遊的旺季，行李箱為旅遊必備用品。近日，台灣經濟部標準檢驗局與消基會合作，今年2月在市面隨機購買10件不同廠牌型號之行李箱，進行評估檢測，發現當中1件不符合「品質項目」，1件不符合「商品檢驗標識」及2件不符合「中文標示」。TOPick根據測試結果，整合6款高質、耐用行李箱名單，供大家參考。
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根據標準局新聞稿指出，商品依據國家標準CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」進行「品質項目」檢測，並依據「商品檢驗法」及CNS 15331查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果發現共有4件不合格，廠牌分別為eminent（萬國通路）、沅大、NIN01881、LONGKING。
檢測結果彙整表【按此下載】
依據 CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」之要求執行。
|(1)物理性測試
|A. 裝載試驗
B. 伸縮拉桿功能試驗
C. 行走試驗
D. 落下試驗
|(2)商品檢驗標識
|由報驗義務人依商品檢驗標識使用辦法規定自行印製檢驗標識，商品檢驗標識應於商品本體明顯處以貼紙或掛牌方式標示。
|(3)中文標示
|A. 商品名稱。
B. 主要成分或材料。
C. 尺度及裝載重量。
D. 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地，屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
E. 製造日期(年、月) (如具時效性，應另外加註有效日期或有效期間)。
F. 使用方法及注意事項或警告標示。(如使用後處理方式、保存方法、清洗方式、遠離火源警告事項等)。
G. 基於材料品質安全要求之差異，非供 14 歲以下者使用之產品應標示警語「不適合 14 歲以下者使用」。
H. 型號(型式)。
本次檢驗10 件，結果說明如下：
(1)品質部分
|檢驗結果
|廠牌
|A. 裝載試驗
（伸縮拉桿功能試驗、行走試驗）
|全數符合要求
|／
|B. 落下試驗
|1 件不符合(項次 2)，試驗後箱體破裂
|沅大26吋YT20A01-PC+ABS型號
(2)標示部分：
|檢驗結果
|廠牌
|A. 商品檢驗標識
|1 件不符合，未完成檢驗程序（建議載重 7 公斤，與技術文件建議載重 7.4 公斤不相符）
|NINO1881的28吋8529型號
|B. 中文標示
2 件不符合，不符合情形
i. 建議載重 7 公斤，與技術文件建議載重 7.4 公斤不相符
eminent的20吋9V1
LONGKING的25吋JL-9006
盤點6款高性價比耐用清單
標準局選購小貼士
1. 選購貼有「商品檢驗標識」的「旅行箱」
應選購貼有「商品檢驗標識」的「旅行箱」，並應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊。
2. 注意旅行箱外觀
消費者購買旅行箱時必須注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，如有金屬組件不得有生鏽、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味，拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，輪子行走是否可流暢滑行；拉桿收起或拉出是否順暢無礙。
3. 使用前熟讀使用方法
使用前應熟讀使用方法及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用方法、注意事項或警告內容執行。
標準局指出，「旅行箱」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。
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