靚媽精明眼｜台灣消基會檢測行李箱4成不合格　推介6款高性價比耐用名單

▲ 台灣消基會檢測行李箱4成不合格，推介6款高性價比耐用名單。

暑假是親子旅遊的旺季，行李箱為旅遊必備用品。近日，台灣經濟部標準檢驗局與消基會合作，今年2月在市面隨機購買10件不同廠牌型號之行李箱，進行評估檢測，發現當中1件不符合「品質項目」，1件不符合「商品檢驗標識」及2件不符合「中文標示」。TOPick根據測試結果，整合6款高質、耐用行李箱名單，供大家參考。

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根據標準局新聞稿指出，商品依據國家標準CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」進行「品質項目」檢測，並依據「商品檢驗法」及CNS 15331查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果發現共有4件不合格，廠牌分別為eminent（萬國通路）、沅大、NIN01881、LONGKING。

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檢測結果彙整表【按此下載】

依據 CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」之要求執行。

(1)物理性測試 A. 裝載試驗

B. 伸縮拉桿功能試驗

C. 行走試驗

D. 落下試驗 (2)商品檢驗標識 由報驗義務人依商品檢驗標識使用辦法規定自行印製檢驗標識，商品檢驗標識應於商品本體明顯處以貼紙或掛牌方式標示。 (3)中文標示 A. 商品名稱。

B. 主要成分或材料。

C. 尺度及裝載重量。

D. 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地，屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

E. 製造日期(年、月) (如具時效性，應另外加註有效日期或有效期間)。

F. 使用方法及注意事項或警告標示。(如使用後處理方式、保存方法、清洗方式、遠離火源警告事項等)。

G. 基於材料品質安全要求之差異，非供 14 歲以下者使用之產品應標示警語「不適合 14 歲以下者使用」。

H. 型號(型式)。

本次檢驗10 件，結果說明如下：

(1)品質部分

檢驗結果 廠牌 A. 裝載試驗

（伸縮拉桿功能試驗、行走試驗） 全數符合要求 ／ B. 落下試驗 1 件不符合(項次 2)，試驗後箱體破裂 沅大26吋YT20A01-PC+ABS型號

(2)標示部分：

檢驗結果 廠牌 A. 商品檢驗標識 1 件不符合，未完成檢驗程序（建議載重 7 公斤，與技術文件建議載重 7.4 公斤不相符） NINO1881的28吋8529型號 B. 中文標示 2 件不符合，不符合情形 i. 建議載重 7 公斤，與技術文件建議載重 7.4 公斤不相符

ii.應標示製造商或委製商，卻標示成進口商／產地「台灣」。 eminent的20吋9V1 LONGKING的25吋JL-9006

盤點6款高性價比耐用清單

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標準局選購小貼士

1. 選購貼有「商品檢驗標識」的「旅行箱」

應選購貼有「商品檢驗標識」的「旅行箱」，並應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊。

2. 注意旅行箱外觀

消費者購買旅行箱時必須注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，如有金屬組件不得有生鏽、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味，拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，輪子行走是否可流暢滑行；拉桿收起或拉出是否順暢無礙。

3. 使用前熟讀使用方法

使用前應熟讀使用方法及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用方法、注意事項或警告內容執行。

標準局指出，「旅行箱」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

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