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巴黎奧運｜奧運游泳館雲集各國泳將　原來都有救生員曾落水救人？

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撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

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奧運游泳齊集各國泳將，當值救生員卻曾需落水救人。

【巴黎奧運/奧運冷知識/救生員/游泳賽事/花花泳褲】近日一名在巴黎奧運當值的救生員，因鮮艷的花花泳褲爆紅，不過有不少人好奇參加奧運的都是各國游泳名將，那麼救生員豈不是毫無意義？有美國救生員曾表示，當值救生員依然有他的職責所在，又指過往多次在美國奧運游泳選拔賽時下水救人。

奧運救生員｜奧運當值救生員曾下水救人

連續4屆參與美國奧運選拔賽的義務救生員James Meyers在受訪時表示，比賽期間依然會有外來團體在空檔時間使用泳池，而救生員則需要負責他們的安全，所以他以往在美國、北京、倫敦及里約奧運游泳選拔賽期間，也曾下水救人，只有東京奧運選拔時因疫情有禁止外人進入的規定，工作才較為輕鬆。

延伸閱讀：巴黎奧運｜救生員落水執泳帽片段爆紅　花花泳褲成網民焦點：值得攞金牌

多年前網上曾流傳奧運游泳賽事救生員的迷因圖，說笑稱奧運救生員一無是處。（X@Dominic DiFranco）

奧運救生員｜角色如消防員 需接受醫療訓練 

要負責奧運盛事的救生員非是易事，James Meyers透露，負責奧運游泳選拔賽的救生員需要接受不同急救醫療訓練，學習傷者在無法離開泳池時的緊急處理。他又形容場上的救生員猶如消防員，不希望要出動，因為觀眾看到救生員，通常是發生了緊急事故。

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奧運救生員｜​​​​​​​救生員為義工 來自各行各業

另外，James Meyers也指所有美國奧運選拔賽的救生員都是義工，不一定任職救生員，也有來自商界或護士等。他亦表示義務救生員的福利並不差，除了可以在場邊見證選手們的較量和打破紀錄外，也可以在後台向運動員拿簽名。

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