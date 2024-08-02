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巴黎奧運｜張雨霏200蝶衛冕失敗摘銅　發燒兼生理期夾擊堅持上陣：死也要死在泳池裏

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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張雨霏200蝶泳衛冕失敗摘銅，賽前發燒兼生理期夾擊仍堅持上陣。

【巴黎奧運／張雨霏／女子蝶泳200米／女子蝶泳／銅牌／中國泳隊/月經/生理期/發燒/衛冕失敗】中國隊泳手張雨霏繼周一（29日）100米蝶泳奪得銅牌後，相隔4日再出戰200米蝶泳衝金，可惜衛冕失敗，最終再添一面銅牌。她在賽後受訪時忍淚表示，自己賽前遭發燒及生理期夾擊，但仍堅持出賽，直言「死也要死在泳池裏」。

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26歲的張雨霏在準決賽以第3名出線晉級，決賽在第3線出戰。她在首100米帶頭領先，不過轉池後就被加拿大的麥堅杜殊（Summer McIntosh）及美國的史密芙（Regan Smith）超越，最終排名第3，奪得銅牌。

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張雨霏日前完成100米蝶泳賽事後曾坦言壓力已減輕不少，並希望全力爭取衛冕200米蝶泳，可惜事與願違。她今次完賽後受訪時強忍淚水表示：「昨天剛發燒完，今天好了以後又碰上生理期第一天，我整個人右邊都是麻掉的。」對於自己前100米帶頭，她亦坦言

我沒想到能有那麼快，可能真的就是死也要死在泳池裏吧。

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雖然因病痛失金牌，但她亦沒有以此作藉口，並表示：

我把榮耀放在心上，但其實不提倡帶病上場的做法。運動員在比賽中生病是大忌，不值得歌頌。

這枚獎牌是張雨霏運動生涯第7塊奧運獎牌，她同時亦是中國史上獲得最多奧運獎牌的泳手，不過她就坦言自己仍有追求。

我想再貪心一點，我希望在生涯結束前再添一面奧運金牌，只要多一面（金牌），我的生涯就完滿了。

更多相關報道：巴黎奧運｜「蝶后」張雨霏100蝶摘銅灑淚　網民質疑受一天7次藥檢影響累事

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此前，張雨霏於周一（29日）以56.21秒的成績完成100米蝶泳賽事，奪得銅牌，被拍到在向觀眾揮手時落淚。她在接受方力申訪問時亦坦言不太滿意成績，「按整體成績當然不太滿意，但在前50米展示非凡速度，證明自己有整體實力，始終拿到奧運金牌需要天時地利人和，所以今次能夠站上頒獎台的結果感滿意。」她之後在訪問尾聲，亦祝賀港隊奪得金牌。

同場加映：紓緩經期前不適的食物，以及保養卵巢和子宮的食物

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