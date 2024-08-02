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教評專欄︱基灣小學（愛蝶灣）為港爭光  勇奪斯洛伐克「國際青年音樂節」全埸總冠軍

升學教育

發布時間： 4 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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基灣小學(愛蝶灣)師生獲斯洛伐克舉辦的「第九屆國際青年音樂節」全場總冠軍，展現燦爛笑容。

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）師生共101人在2024年7月20日至25日遠赴維也納，參加斯洛伐克舉辦的「第九屆國際青年音樂節」（9th International Youth Music Festival），該校詩班及管弦樂隊最終雙雙勇奪金獎和組別冠軍殊榮。當中詩班更以97.5分的佳績，擊敗來自世界各地的成人及中、小學合唱團、弦樂團和交響樂團，摘得全場總冠軍的殊榮，為香港爭光，而該校蘇銘江主任亦獲頒最佳指揮獎。在領獎台上，基灣師生手持中國國旗及香港特區區旗，展現自信笑容，喜悅地迎接團隊努力的碩果。

透過音樂體驗奧運精神

斯洛伐克「國際青年音樂節」是重要國際音樂盛典，今年約10個世界不同地區派出隊伍出席這項活動，包括美國、法國、波蘭、意大利、菲律賓、中國內地及台灣等，匯聚世界各地的青年音樂人才，音樂節期間有多場音樂活動與比賽，各國展示其傳統音樂與文化。

黃靜雯校長表示，基灣學生的優異表現，不僅展現了香港學生的音樂實力，更彰顯了他們對國家的自豪和對世界的熱愛。音樂的語言超越了文化和地域的界限，讓參與者感受到奧運精神 - 公平競爭、相互尊重，以及追求卓越的動力。這次經歷必定讓基灣師生留下珍貴的回憶，也為香港贏得了一份光榮。

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尋訪音樂大師足跡   「獅子山下」精神傳遍海外

在旅程中，師生參訪了奧地利、斯洛伐克、匈牙利的音樂文化勝地，走訪了貝多芬、莫札特等大師故居，並在當地教堂及廣場上演繹了多首古典名曲，以及香港廣東歌「獅子山下」，將香港人的音樂精神傳播海外。早前該校管弦樂團在2024香港青年音樂匯演中奪得金獎，詩班亦在2024香港學校音樂節獲得冠軍及「最佳合唱團」殊榮。這次維也納之旅，是該校繼2023年於東京國際合唱比賽冠軍後，再次於國際舞台上取得卓越佳績。

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