恨駕女團丨跟出租男友日本街頭拍拖　周家怡認dry咗好耐：我真係唔係好識拍拖啦

TVB出身的周家怡近年已升呢女一，事業得意，惟感情卻一直交白卷，周家怡跟李靖筠（Gladys）主持網上節目《恨駕女團》，日前（7月31日）上架的一集《恨駕到大阪》，久未拍拖的周家怡獲安排跟日薯「出租男友」拍拖。

著校服重溫拍拖感覺

Gladys預先book好一位出租男友Narumi，Narumi喜歡笑、開心的女生、不介意女生年紀比他大、喜歡開車等，Gladys聽完後表示跟家怡十分夾，然後她又謂家怡想重溫一下中學時拍拖的感覺，「所以睇吓你會唔會可以同佢一齊着校服？」Narumi先尷尬爆笑，隨後爽快答應。

Gladys跟毫不知情的家怡先去餐廳醫肚，食飽後，Gladys表示決定要送她一份厚禮，隨後即遮着家怡雙眼，家怡緊張勁問：「咩料？咩料？」

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周家怡自嘲：臨老過唔到世

當一日出租男友Narumi登場時，家怡便露出一個尷尬而不失禮的笑容兼打招呼，家怡了解事始末後，正打算跟男友出發拍拖時，Gladys又「嚟料」，「初戀嘅感覺要靠一啲造型上嘅配搭，我哋準備咗校服俾你呀。」

家怡聞言即大叫：「大佬，呢壇嘢，搞唔掂呀！」最後她亦為節目犠牲，但仍意難平，「我都估到你哋冇咁好死㗎啦！」

換完水手裝校服後，家怡自嘲一番，「臨老過唔到世咪我呢啲囉。」這時男友Narumi主動拖起家怡的準備去拍拖。

二人先到cafe，然後打機、影紙相、夾公仔等，又於大阪慢步街頭，而家全程十指緊扣，期間家怡亦乘機向「男友」了解「出租男友」這個行業。

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黃金剩女直認dry足多年

經過兩小時的拍拖後，家怡分享感受，「今日好開心嘅，因為我覺得我好耐未試過、人生未試過咁尷尬啦！」

然後瞪大雙眼再說：「我係唔會再對Gladys留手㗎啦！我就係覺得自己個人太善良啦，我真係唔可以再係咁樣，我要變啦！」

至於拍拖後感，家怡笑說還是想保持單身一段時間，言語間暗示Dry足數年：「我覺得我真係唔係好識拍拖啦已經，最尷尬係見到真嘅學生妹，真係好尷尬！因為佢哋望住我嘅眼神，猶如一種嘲諷，同有種『阿姐，你唔好搞啦。』咁樣嘅感覺，哈哈。」

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