巴黎奧運︱中國飛魚潘展樂100米自由泳奪金　賽後訪問搶TVB咪牌方力申現場反應獲讚

▲ 小方連日來採訪表現專業

中國「飛魚」潘展樂在巴黎奧運的男子100米自由泳游出46.40秒奪金以及打破世界紀錄，亦是國家隊歷來首面男子100米自由泳項目金牌。

方力申代表TVB遠赴巴黎採訪奧運，連日來表現獲一置好評，之後他與潘展樂進行獨家訪問，期間發生小插曲，小方依然淡定面對，表現獲讚。

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小方表現淡定

小方首先教潘展樂以廣東話向香港觀眾打招呼，之後小方大膽問到國家隊奧運期間一天多次被藥檢，疑似被針對敏感傳言，潘展樂趁機澄清傳言是假，每人藥檢只有一天一次。

期間，小方見潘展樂答問題期間帶點猶豫，故開口打算幫助對方，但潘展樂即說：「你先聽我講完啊！」小方即醒目地收口，再讓潘展樂回答。

隨後，小方再問到：「100米（奪金）要向全世界證明甚麼呢？」潘展樂思考了數秒後說：「一個一個（問題）來，前面說到啥？」

▲ 小方連日來採訪表現獲一置好評

潘展樂搶TVB咪牌

然後潘展樂左手突然取去方力申的TVB咪牌，小方則表示：「沒事沒事。」並主動放開咪牌讓潘展樂獨自揸咪回答，同時拱起雙手以示禮讓，並拍拍潘展樂背脊，展現對運動員的尊重。

潘展樂回答完藥檢問題後，待對方主動遞回咪牌，小方才取回咪牌，繼續發問。

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潘展樂發言自信霸氣

小方問到潘展樂幾乎進不了準決賽，潘展樂指全因旁邊兩位選手實力強勁，令其感到緊張：「我想的是，看他游應該差不多了，結果游到那邊發現他那麼慢！結果半決賽我就衝了。」小方聽後也不禁爆笑。

當問到是否不受浪花影響表現，潘展樂自信表示：「你實力強就不會受影響。」

不少網民讚潘展樂發言自信霸氣夠真性情，更指小方臨場反應好好，不但問得一針見血，又展示到對運動員的尊重，表現好專業。

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